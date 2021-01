Colombia registra 12.516 casos nuevos y llega a 2.015.485 contagios

Bogotá, 24 ene (EFE).- Colombia llegó este domingo a 2.015.485 casos positivos de covid-19 al sumar 12.516 contagios, y fueron contabilizados 392 fallecimientos que elevaron a 51.374 el número de víctimas mortales de la pandemia en el país, informó el Ministerio de Salud.

A pesar de que la cifra de contagios es inferior a las de los últimos días, la situación en Colombia sigue delicada y las UCI cerca de alcanzar su capacidad máxima.

La región que más casos tuvo hoy fue Bogotá, con 4.043, seguida de Antioquia (1.659), Valle del Cauca (1.542), Atlántico (836), Cundinamarca (566), Boyacá (423), Nariño (412), Caldas (383), Huila (369), Santander (316), Tolima (291), Cauca (269), Norte de Santander (243), Bolívar (216) y Risaralda (215).

Con ello, las regiones que más contagios acumulan son Bogotá (591.718), Antioquia (317.827), Valle del Cauca (163.715), Atlántico (110.769), Cundinamarca (89.232), Santander (80.728), Bolívar (61.627) y Tolima (59.371).

En el país aún hay 123.817 casos activos, que corresponden al 6,14 %, mientras que aparecen como recuperados 1.832.168 pacientes, es decir el 90,9 % de las personas que han contraído el SARS-CoV-2.

AUTORIDADES CONTAGIADAS

El Gobierno colombiano informó este domingo que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que dio positivo para el coronavirus a mediados de mes, permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Militar de Bogotá.

'La evolución de su condición pulmonar ha sido favorable; continúa con soporte ventilatorio y con cubrimiento antibiótico. Requiere continuar bajo estricto seguimiento a cargo del equipo médico integral y multidisciplinario de este centro hospitalario', detalló la Presidencia en un comunicado.

Otra autoridad que dio positivo fue la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien hoy informó de su contagio, un día después de participar en Barranquilla en la entrega de una donación de materiales e insumos médicos hecha por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

'Por mi trabajo acostumbro a realizarme tamizajes de control, en la prueba de covid de ayer resulté positiva. No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento. Seguiré trabajando desde casa y con el favor de Dios superaré pronto esta situación', manifestó Noguera en Twitter.

ALTA CIFRA DE FALLECIDOS

De otro lado, los fallecimientos informados hoy, de los cuales 350 corresponden a días anteriores, sucedieron en Bogotá (73), Valle del Cauca (52), Antioquia (40), Cundinamarca (36) y Nariño (23).

El resto ocurrieron en Santander y Tolima (20); Atlántico (18); Norte de Santander (15); Cauca (13); Huila (11); Caldas y Quindío (10); Bolívar (9); Risaralda (8); Meta (7); Boyacá (5); Cesar, Magdalena y Putumayo (4); Casanare y Córdoba (3); Chocó (2), y La Guajira y Sucre (1).

Este domingo se procesaron en el país 51.549 muestras, 38.926 de ellas de tipo PCR y 12.623 de antígenos, para un total de 9,62 millones de pruebas practicadas. EFE