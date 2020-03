Colombia se paraliza gradualmente para tratar de contener el coronavirus

Bogotá, 15 mar (EFE).- El Gobierno de Colombia intenta impedir la propagación autónoma del coronavirus, del que ya registra 34 casos, con un paquete de medidas en materia de migración y suspensión de actividades educativas que serán aplicadas a partir de este lunes.

Entre lo ordenado por el presidente Iván Duque está la restricción de entrada al país de los extranjeros, a excepción de quienes tienen residencia; la cancelación de las clases presenciales en escuelas y colegios públicos y privados, y el anticipo del 30 de marzo al 20 de abril de las vacaciones de mitad de año de los estudiantes.

A esas medidas se suma la cancelación de diversos espectáculos y actividades públicas, así como el cierre de museos, teatros y salas de cines y de bares en algunas ciudades.

'Esta es una pandemia global, lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de propagación y protegernos todos como país', dijo el presidente en una declaración en la que agregó: 'Tenemos que (...) entender como sociedad que aquí solamente hay un equipo y es el equipo de un país entero tomando las medidas'.

En ese sentido el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que lo que busca el Gobierno es proteger a los niños, 'en un momento en que todavía no tenemos circulación del virus de manera autónoma, en el que todavía podemos asegurar que tengamos el menor número de niños y jóvenes afectados'.

AL BORDE DEL CIERRE TOTAL

Como lo han hecho varios países de la región en los últimos días, Colombia decidió impedir el ingreso de extranjeros y cerró su frontera más extensa, la de 2.219 kilómetros con Venezuela.

'Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días', afirmó Duque en Twitter.

Con ello, el Gobierno endureció las normas que anunció dos días antes el mandatario, que incluía una restricción para los extranjeros que lleguen al país y que hayan estado en los últimos 14 días en Europa o Asia, principales focos de la pandemia.

En cuanto al cierre de la frontera con Venezuela, vigente desde el amanecer del sábado, se rompió este domingo por unas horas en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio y es el principal paso entre ambos países.

Allí las autoridades migratorias abrieron un corredor humanitario y dieron paso a centenares de personas que quedaron atrapadas en Cúcuta desde la noche del viernes cuando Duque anunció el cierre fronterizo.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Ante la situación inédita en la que se encuentra el país, Duque también anunció la suspensión a partir de mañana de las clases en los colegios, tanto públicos como privados, al tiempo que instó a las universidades a desarrollar la próxima semana 'estrategias flexibles para estudio virtual y/o distancia'.

'A partir de mañana los niños y los jóvenes van a estar en sus casas, que se aíslen preventivamente y que también puedan mantener su vocación de aprendizaje', manifestó Duque en una declaración esta noche en la Casa de Nariño.

El objetivo, explicó, es que los estudiantes no salgan a las calles, 'de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus', así como que los directivos y profesores de los colegios públicos realicen planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los jóvenes desde sus casas.

Sobre las instituciones de educación superior, varias de las más importantes de Colombia se anticiparon a la instrucción presidencial y en las últimos días anunciaron la suspensión de las clases presenciales.

Entre las que acogieron la disposición están las universidades privadas de Los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, del Rosario y del Norte, así como la Universidad Nacional y la de Antioquia, ambas públicas.

CASOS DE COVID-19 EN AUMENTO

Las medidas tomadas, explicó hoy la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, obedecen 'no solo a los nuevos casos aparecidos en Colombia sino de lo que ha sucedido en otros países donde los casos han aumentado de manera sustancial, y hablamos de más de 100 países donde ya hay coronavirus'.

De los 34 casos reportados en Colombia, 13 están en Bogotá, incluido un ciudadano español, y siete en Medellín. Les siguen la caribeña Cartagena de Indias con tres contagiados, entre ellos una mujer estadounidense que está hospitalizada, y Neiva, capital del departamento sureño del Huila, también con tres infectados.

Otras ciudades que tienen un caso cada una son Cúcuta, Cali, Buga, Palmira, Dosquebradas y Manizales, así como el departamento del Meta (centro). EFE