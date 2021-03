Colombiana Diana Trujillo, ingeniera de la NASA, recibe el Premio Cafam Mujer

Bogotá, 8 mar (EFE).- La colombiana Diana Trujillo, jefe de vuelo de la NASA, fue galardonada este lunes con el Premio Cafam a la Mujer 2021 por su contribución al histórico aterrizaje del explorador robótico Perseverance en Marte y sus aportes a la ingeniería aeroespacial.

Trujillo llegó a los 17 años a Estados Unidos, donde se convirtió en la primera mujer latina en hacer parte del programa de la Academia de la NASA y en la líder del equipo de ingenieros que desarrolló el brazo robótico de Perseverance.

'Me da mucho orgullo (...) tener el privilegio de recibir este premio de ustedes porque me hace pensar que podemos continuar divulgando la importancia no solo de las mujeres; la importancia y contribución que nosotras las mujeres podemos hacer en todas las cosas', dijo la ingeniera aeroespacial durante una ceremonia virtual en la que recibió el reconocimiento, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

INSPIRACIÓN MUNDIAL

Con el aterrizaje del pasado 18 de febrero del 'rover' en el planeta rojo, la colombiana cumplió con éxito dos aspiraciones: participar en la histórica misión para descubrir si hay vida más allá de la Tierra y llevar por primera vez en español las hazañas de la NASA en directo.

La transmisión en la que narró el aterrizaje de Perseverance ha logrado millones de reproducciones en las redes sociales de la NASA y disparó las búsquedas en Google de 'mujer colombiana NASA', siendo una inspiración para miles de personas en el mundo.

'Si lo que la vida me trae es la habilidad de añadir ese granito de sal para ayudar a otra persona a que encuentre sus sueños, eso me haría muy feliz', agregó hoy Trujillo.

DE HAZAÑA EN HAZAÑA

La ingeniera colombiana trabajó en el ensamblaje del brazo robótico y el software en el Laboratorio de Propulsión de la NASA (JPL, en inglés), con sede en California, para examinar que funcionaran en su conjunto, tanto de forma mecánica como eléctrica, antes de poder montarlo al cohete.

Después estuvo a cargo del grupo que examinó si podían comandar el robot con el software que usaban, y ahora, con Perseverance ya en suelo marciano, es directora de vuelo.

'Estamos poniendo en alto no solamente el nombre de Colombia con lo que yo estoy haciendo, sino también reconociendo que nosotras las mujeres aportamos un valor a lo que estamos haciendo y estamos enviando un mensaje muy importante de que no se nos pueden olvidar nuestros sueños', agregó Trujillo.

Durante 32 años, el Premio Cafam a la Mujer ha reconocido a las mujeres que a través de sus iniciativas y proyectos generan oportunidades para colombianos en situación de vulnerabilidad y esta es la primera vez que se le otorga a una científica. EFE