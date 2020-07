Colombiano Quiñones reconoce que Ferretti lo hizo un futbolista con confianza

Aguascalientes (México), 24 jul (EFE).- El colombiano Luis Quiñones, extremo de los Tigres UANL del fútbol mexicano, reconoció este viernes que el entrenador de su equipo, el brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti, lo hizo un jugador con confianza.

'El Tuca es un técnico ganador, el cual nos ha brindado confianza. En lo personal no la tenía, es lo que me ha sacado provecho y le he respondido en la cancha', expresó en conferencia de prensa tras la victoria 0-3 de los felinos ante el Necaxa, partido que inauguró el Apertura 2020.

Quiñones, de 29 años, fichó por los Tigres en el Apertura 2016, pero su primera etapa finalizó en el Clausura 2017 para salir a préstamo a los extintos Lobos BUAP y al Toluca.

Su regresó fue en el Clausura 2019 y desde ese torneo ha sido clave en el equipo de Ferretti, al que ayudó a ganar dos Ligas.

En contra del Necaxa, el oriundo de Antioquia logró dos asistencias al francés André-Pierre Gignac, que junto al chileno Eduardo Vargas convirtieron los tantos de la goleada.

'Es importante arrancar con una victoria contra un gran rival en condición de visitante. El equipo a lo largo de la pretemporada se preparó para tener un inicio así, es motivante y nos llena de orgullo el partido que hicimos', dijo Quiñones

Referente a su desempeño individual, el ofensivo celebró sus pases a gol ya que eso lo valida como un jugador productivo para su escuadra.

El antiguo futbolista de Independiente de Santa Fe colombiano aseguró que disputar la Copa por México, torneo amistoso previo al Apertura, fue una de las claves para iniciar ganando.

'Esos partidos fueron importantes porque enfrentamos a rivales que van a pelear el torneo. También nos sirvieron para ver el ritmo del plantel. Tenemos que mantener nuestro estilo de juego que ha dado resultados', añadió.

El sudamericano comentó que el deber de los Tigres será sumar puntos desde el inicio del calendario para lograr lo más pronto posible la clasificación a la fase final.

'Este equipo desde las primeras fechas trata de buscar los resultados, pero hay que tener en cuenta que enfrentamos a rivales que se preparan', aseveró.

Los Tigres enfrentarán el 1 de agosto en la segunda jornada del Apertura al Pachuca, escuadra que debutará en el torneo el lunes, ante el América.EFE