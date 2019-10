Colsaerts gana siete años después, tras final dramático

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El belga Nicolas Colsaerts, con un total de 272 golpes (-12), rompió un maleficio que le duraba desde hace siete años y medio, cuando conquistó su último trofeo, y este domingo hizo suyo el Abierto de Francia de Golf, que se disputó en el parisino Le Golf National, en lo que es su tercer triunfo en el Circuito Europeo, si bien tuvo que vivir un final dramático.

Colsaerts, líder desde el segundo día, inició la jornada de este domingo con tres golpes de ventaja sobre el sudafricano George Coetzee, y pronto amplió su diferencia a los cinco, en una jornada marcada por la humedad. Una climatología que dejó 'tocado' el campo.

Con lo que no contaba el belga, además de las condiciones de agua, es con la respuesta del danés Joachim Brandt Hansen, que afrontó el último recorrido con una desventaja de cinco golpes de Colsaerts, pero que a falta de seis hoyos ya estaba a tan sólo dos del líder.

Los últimos hoyos resultaron tan dramáticos como emocionantes. Colsaerts se marcó un 'birdie' (hoyo 13) y un 'eagle' (hoyo 14), pero se fue al agua en el 15, firmando un 'doble bogey'. Para su fortuna, el danés, que llevaba seis 'birdies' y un 'bogey' en los primeros 15 hoyos, malogró su remontada con un 'doble bogey' en el 17, entregando una tarjeta final con 68 (-3).

Le bastó a Colsaerts firmar el par en los tres hoyos finales, para llevarse el triunfo con un tarjeta con 72 golpes (+1), que le dieron el Abierto de Francia con un golpe de ventaja sobre Hansen, que vio los hoyos finales de su rival ya en la casa club.

Coetzee, por su parte, se tuvo que conformar con la tercera plaza, a dos de la cabeza, tras el 71 de su cuarto recorrido.

Se trata del tercer triunfo de Colsaerts, que cumplirá 37 años el próximo 14 de noviembre, en el Circuito Europeo, donde no ganaba torneo desde el Volvo World Match Play Championship en mayo de 2012. Año en el que también integro el equipo de Europa que hizo suya la Ryder Cup. Rompe una negativa racha.

'Es muy, muy especial. El Abierto de Francia para mí es muy especial porque soy francófono. He estado viniendo aquí durante muchos años, ha sido un largo camino. Mucha gente me ha apoyado a lo largo de los años, por eso me emociono tanto. Pasé tantos altibajos durante tantos años', dijo un emocionado ganador, en declaraciones facilitadas por el Circuito Europeo.

'Sabíamos que los últimos cuatro hoyos siempre son bastante dramáticos, lo constaté marchando al agua en el 15. No sé qué pasó en el 17 a Hansen, pero fue un poco sorprendente cuando subí hacia el green. Pensé que todavía iba a estar uno detrás ', añadió el belga.

Notable último recorrido del chileno Hugo León, que acabó en una compartida octava plaza, a cinco golpes del ganador, tras el 67 (-4) de este domingo, fruto de un 'eagle' (hoyo 3), cuatro 'birdies' y dos 'bogeys'.

De los españoles, Alejandro Cañizares acabó cuadragésimo, con 286 golpes (+2), tras un 71 final; y Gonzalo Fernández-Castaño terminó el 61, con 290 (+6), con un 75 final. EFE