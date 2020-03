Columbia cancela sus clases por la exposición de un estudiante a coronavirus

Nueva York, 8 mar (EFE).- La Universidad de Columbia ha decidido cancelar sus clases de este lunes y martes porque una persona vinculada al centro está en cuarentena por exposición al coronavirus, anunció el rector de la universidad en un correo electrónico este domingo, quien agregó que el resto de la semana las clases se harán a distancia.

'Estoy escribiendo esta tarde para notificar a todos que, debido a que un miembro de nuestra comunidad ha sido puesto en cuarentena como resultado de la exposición al Coronavirus (COVID-19), hemos decidido suspender las clases el lunes y martes', dijo en el correo de Columbia, Lee. Bollinger, al que han tenido acceso medios locales.

Bollinger señaló que la persona bajo cuarentena aún no ha sido diagnosticada con el virus y no dijo si era un estudiante o miembro del personal. 'Esta acción tiene como objetivo evitar que el virus se propague', escribió el presidente o rector de la prestigiosa universidad neoyorquina.

Asimismo, desde el miércoles hasta el comienzo de las vacaciones de primavera el viernes, las clases se impartirán de forma remota, dijo Bollinger, lo que no significa, subrayó, que el centro universitario esté cerrado.

Por otro lado y tras sus reclamaciones de los últimos días, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó en un comunicado de que la FDA y el Gobierno federal han autorizado al centro de salud privado Northwell Health para realizar pruebas del coronavirus con carácter de emergencia en el estado de Nuevas York.

'Las pruebas manuales de 75 a 80 muestras por día comenzarán en Northwell de inmediato, pero aún necesitamos pruebas automatizadas aprobadas para que podamos realizar miles por día', explicó Cuomo.

'Si bien esta aprobación es un buen primer paso, la FDA debe aumentar la capacidad de prueba para los laboratorios estatales y privados, porque mientras más pruebas realicemos, más personas positivas encontraremos y mejor podremos controlar y contener el virus. Que el Gobierno federal no tenga la capacidad en sí mismo, eso fue bastante malo, pero no hay excusa para que no autoricen a los laboratorios existentes a hacer el trabajo', criticó. EFE