Comicios municipales no escaparán a la lógica bipartidista de Paraguay

Asunción, 9 ene. (EFE).- A diez meses de las elecciones municipales en Paraguay, el politólogo Marcello Lachi no espera grandes cambios en una lógica electoral que obedece más a la lucha por el poder que al 'debate ideológico' entre las dos formaciones tradicionales: el gobernante Partido Colorado y el Partido Liberal.

'En Paraguay los partidos tradicionales son como comunidades afectivas, no son partidos de la lógica europea, del concepto, no son un agrupamiento de personas detrás de un proyecto político de ideología', señaló a Efe Lachi.

Los paraguayos irán a las urnas el 8 de noviembre para elegir a las autoridades municipales, las primeras votaciones generales tras las de abril de 2018, en los que el conservador Partido Colorado renovó su liderazgo por delante del Partido Liberal, ambos fundados en 1887.

El 75 % de los paraguayos habilitados al sufragio está repartido entre colorados y liberales, por lo que el 25 % restante del electorado no está afiliado o responden a los registros del grupos minoritarios de izquierda o de centroderecha.

En algunos distritos rurales el porcentaje de adscripción asciende incluso al 84 %, según datos de 2015 de la Justicia Electoral recogidos por Lachi y Raquel Rojas en la obra 'Correligionarios, actitudes y prácticas políticas del electorado paraguayo'.

El estudio compara esos porcentajes con países como Chile, donde en 2009 el 9,2 % del electorado estaba afiliado, México con 16,1 % en 2014, o Argentina, con 23,8 % en 2015.

En Paraguay, según el analista, lo que existe es una relación 'de identificación que después se transforma en votos' para esos dos grandes partidos, dando lugar a otro 'elemento fundamental que es la clientela' política.

Lachi destacó que el clientelismo político en Paraguay no pasa directamente por la compra de votos, sino por una relación 'ética' entre el candidato y el elector, en función a las necesidades de este último, que puede romper su lealtad cuando no se sienta favorecido para apoyar a otro dirigente el mismo partido.

Añadió que otros factores que ayudan a mantener el esquema actual son el 'individualismo muy desarrollado' de los paraguayos y 'la bajísima cultura política que hace que no haya debate ideológico verdadero' al nivel de las masas electorales como en otros países de la región.

'Si vas por Chile y hablas con cualquiera, la gente sabe definirse de centro, de izquierda, tiene ideas claras de lo que quiere, tiene cultura política construida, que en Paraguay no existe', remarcó.

En ese sentido, el experto no observa grandes diferencias ideológicas entre colorados y liberales, salvo en la cantidad de afiliados, que favorece a los primeros, con más de un millón.

'No hay comportamiento diferente (..) Hay de todo, los saqueadores y los que no hacen nada. El tema de fondo es que el sistema, las elecciones no dependen de las propuestas, depende de la clientela, más la efectividad claro que el político corrupto tiene ventaja en esto, porque el corrupto consigue mas dinero', dijo.

'El problema no es quién se candidata o quién no se candidata, el problema es la cultura política en general, no es que se votó a un colorado o un liberal, el problema es que se debería votar a aquellos colorados o liberales que representan su idea, pero como no hay cultura política no sabe elegir', abundó Lachi.

Al respecto, consideró como 'situaciones no normales' elecciones como las de 2008, que llevaron a la Presidencia a la izquierda, con el exobispo Fernando Lugo, destituido en 2012 por un juicio político.

'Son situaciones no normales que determinan interesantes modificaciones que no afectan a la estructura del sistema que rige desde hace décadas', señaló.

Sin embargo, Lachi manifestó que el desbloqueo de listas, que deberá ser implementado por primera vez en esas municipales, 'podría determinar cambios interesantes a nivel de los partidos tradicionales'.

Ello si se tiene en cuenta que con el actual sistema cerrado de listas el candidato 'que tiene más dinero ocupa los primeros lugares'.

Con esta modificación, el elector emitirá su voto presidencial pero al mismo tiempo podrá seleccionar al candidato de su preferencia dentro de la lista que ofrecerá el partido de su afinidad.EFE