Comienza en Minsk el juicio a puerta cerrada contra dos dirigentes opositores

Moscú, 4 ago (EFE).-El Tribunal Regional de Minsk comienza hoy la vista a puerta cerrada del juicio contra los dirigentes opositores bielorrusos María Kolésnikova y Maxim Znak, acusados de crear una organización extremista con el propósito de usurpar el poder.

Kolésnikova y Znak, miembros del presídium del Consejo Coordinador de la oposición, se encuentran en prisión preventiva desde septiembre del año pasado, y de ser declarados culpables, podrían ser condenados a hasta 12 años de prisión.

El Consejo Coordinador fue creado después de las elecciones presidenciales de agosto de 2020, denunciadas como fraudulentas por la oposición, en las que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, fue reelegido para un sexto mandato, y que desataron la mayor ola de protestas en la historia de Bielorrusia.

'Me preparo intensamente y con mucho ánimo. Será interesante. Lástima que no lo podrá ver la gente. El juicio a puerta cerrada y nuestro aislamiento son la confirmación del miedo y la debilidad (del régimen)', citó hoy Kolésnikova el canal de Telegram de Víctor Babariko, otro dirigente opositor condenado a 14 años de cárcel en julio pasado.

En una entrevista en prisión con el canal de televisión ruso Dozhd, la dirigente opositora indicó que varias veces le propusieron colaborar con la investigación y solicitar el indulto, algo a lo que se negó porque no se considera culpable.

'Son una banda de tramposos cobardes y arteros, no se puede confiar en ellos. Siempre mienten. No confíes, no temas, no pidas y ríe, ese es mi credo para comunicarme con ellos', dijo Kolésnikova. EFE

bsi/pi