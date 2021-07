Comienza la Semana de la Moda de Fráncfort deslucida por la covid-19

Fráncfort (Alemania), 5 jul (EFE).- La Frankfurt Fashion Week, la Semana de la Moda de Fráncfort, ha comenzado este lunes deslucida por la pandemia de la covid-19, que le ha quitado todo el 'glamour'.

El alcalde de Fráncfort, el socialdemócrata Peter Feldmann, ha inaugurado una feria virtual que hasta el viernes se va a caracterizar por un gran número de conferencias vía internet sobre sostenibilidad y digitalización y pocos desfiles de moda debido a la pandemia.

Los organizadores han pospuesto el gran estreno de la Semana de la Moda de Fráncfort en formato presencial hasta enero de 2022.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, participará el martes en una conferencia que forma parte del nuevo movimiento europeo Bauhaus, 'La nueva Bauhaus europea-taller del futuro' ('The New European Bauhaus - Workshop of the Future').

Expertos en moda, diseño, arte, cultura, educación, digitalización y tecnología discutirán mañana las soluciones para que la industria de la moda sea más sostenible, inclusiva y deseable.

Estas discusiones tendrán muy presentes los objetivos de sostenibilidad que ha establecido Naciones Unidas.

La diseñadora alemana Anja Gockel presentará el martes su nueva colección de verano en el hotel Frankfurter Hof y en la plaza de la Ópera ('Opernplatz'), donde se ha montado una pasarela de 25 metros al aire libre con aforo hasta cien invitados. EFE