Comisión de OEA denunció irregularidades en fondos de pandemia en El Salvador

San Salvador, 11 nov (EFE).- El fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, confirmó este miércoles que las investigaciones por el supuesto manejo irregular de fondos para atender la pandemia de la covid-19 por parte del Gobierno se originó principalmente por indicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

La Fiscalía General de la República (FGR) allanó desde el lunes el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias del Gobierno y proveedores del mismo como parte de estas investigaciones.

'La Cicies llevó a la Fiscalía General los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo', indicó el fiscal general en una entrevista televisiva.

Añadió que esta instancia, creada entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno salvadoreño, 'ha estado realizando una auditoría en todo el proceso de adjudicación y de asignación de fondos públicos relativos a la pandemia'.

'Ellos han estado realizando su labor y, al encontrar alguna serie de irregularidades, lo ponen en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las investigaciones', sostuvo Melara.

Agregó que este es el primer resultado de un convenio firmado entre la Cicies y la Fiscalía en diciembre de 2019.

El allanamiento al Ministerio de Salud continuó este miércoles y, según medios locales, también se han registrado el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

INTENTO DE BLOQUEO POLICIAL

El fiscal Melara también denunció un supuesto intento de la Policía Nacional Civil (PNC) de obstaculizar el allanamiento al Ministerio de Salud.

'Se trató de obstaculizar, según los primeros reportes que tengo, el ingreso de fiscales al Ministerio para poder seguir realizando la investigación', sostuvo Melara.

Añadió que los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) tomaron control del perímetro de las oficinas del referido ministerio, ubicadas en el centro de San Salvador, y que finalmente no bloquearon el allanamiento.

El jefe del Ministerio Público defendió la legalidad de los allanamientos y desmintió que no se haya presentado una orden judicial que los autorizara.

'SEÑALES PREOCUPANTES'

Para Melara, este supuesto intento de bloqueo de la Policía fue una acción 'irregular' del cuerpo de seguridad y señaló que 'son señales preocupantes porque este tipo de hechos son los que hacen que la Policía pierda más la credibilidad'.

'Este tipo de hechos no deben de marcar a la institución, este es un mensajes que no debe de repetirse. No se pueden seguir órdenes a ciegas' porque 'la debida obediencia no exime de responsabilidad penal a nadie', acotó.

El fiscal general recalcó que 'si encontramos a alguien que se ha apropiado de fondos públicos, lo vamos a procesar'.

Diferentes investigaciones periodísticas dan cuenta de supuestas compras irregulares con fondos destinados para atender la pandemia de la covid-19.

Según la revista de periodismo independiente GatoEncerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabi, autorizó la compra de botas de hule por 225.000 dólares a una empresa de una de sus familiares.

El presidente Nayib Bukele destituyó el pasado 20 de junio al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por 250.000 dólares.

La destitución se dio tras una publicación periodística, que supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo.

EL FISCAL VERIFICA EL PROCEDIMIENTO

Melara y el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Germán Arriaza, se presentaron hoy a la sede de la cartera de Salud, según constató Efe.

Tras unos 15 minutos dentro de la sede, el jefe del Ministerio Público salió y subrayó a periodistas que el procedimiento realizado por la FGR está dentro de las atribuciones legales de la institución.

'La Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones legales. Estamos haciendo cumplir la investigación, esto no debe de verse con ningún tipo de extrañeza, son procedimientos rutinarios, dentro de todos los procesos de investigación', dijo.

Explicó que su visita a la sede central del Ministerio Público era para ver que 'el proceso se siga desarrollando con normalidad' y agregó que 'esperamos tener los mejores resultados y de manera objetiva y técnica, tal como es la labor de la Fiscalía'. EFE

