Comisionado Manfred admite que tiene menos confianza que haya temporada 2020

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, admitió este lunes que sus esperanzas que pueda haber competición del béisbol profesional en la temporada del 2020 se han reducido de manera considerable en las últimas semanas.

Manfred en su participación en el programa especial de ESPN: 'Return of Sports', dijo que 'no estoy seguro' de que habrá una temporada de béisbol en 2020 y que 'mientras no haya diálogo' con el sindicato de jugadores, 'ese riesgo real continuará'.

La pasada semana, Manfred se mostró más optimista cuando dijo que 'inequívocamente que vamos a jugar béisbol profesional este año' e indicó que 'con una probabilidad del ciento por ciento'.

Sin embargo, el comisionado de las Grandes Ligas asumió que 'no estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará'.

Manfred calificó que la situación que se ha creado en torno al conflictivo diálogo que mantienen los dueños de los equipos y el sindicato no beneficia a nadie y por el contrario, lo calificó como un 'desastre para nuestro deporte y aficionados'.

En ese sentido, Manfred dijo que la ruptura del sindicato de las negociaciones y las conversaciones sobre protocolos de salud y seguridad había sido algo muy negativo después de todo el esfuerzo que se había hecho para avanzar en la superación de los problemas.

'Los dueños están ciento por ciento comprometidos a recuperar el béisbol en el campo', subrayó Manfred. 'Desafortunadamente, no puedo decir que tengo el mismo convencimiento de que eso va a suceder'.

El pasado sábado, un día después de que las Grandes Ligas entregó una propuesta de regreso a la competición que requería una temporada de 72 partidos y garantizaba el 70% de los salarios prorrateados de los jugadores (con un máximo del 83%), el negociador principal del sindicado, Bruce Meyer, declaró en una carta al comisionado adjunto de las mayores, Dan Halem, que no seguían negociando.

'Dada su continua insistencia en cientos de millones de dólares de reducciones salariales adicionales, asumimos que estas negociaciones están llegando a su fin', escribió Meyer.

El director ejecutivo del sindicato, Tony Clark, siguió con una declaración pidiendo a la liga que use su derecho del acuerdo del pasado 26 de marzo para establecer un calendario.

'Desafortunadamente parece que un diálogo adicional con la liga sería inútil. Es hora de volver a trabajo. Díganos cuándo y dónde', adelantó Clark.

Manfred dijo que cree que el sindicato tenía la intención de presentar una queja, por el hecho de que la liga no había cumplido con su obligación bajo el acuerdo del 26 de marzo de jugar la mayor cantidad de partidos posible, lo que consideró una 'táctica de mala fe'.

Nada más conocer los comentarios de Manfred, el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Trevor Bauer, lo calificó de 'fanfarrón' en una serie de tuits.

'Tenía la esperanza de que una vez que llegamos a un punto en común sobre la idea de que íbamos a pagar el salario prorrateado completo de los jugadores, que obtendríamos algo de cooperación en términos de proceder bajo el acuerdo que negociamos con el sindicato el pasado 26 de marzo', expresó Manfred. ''Desafortunadamente, los hechos nos han demostrado lo contrario'.

Manfred insistió que ante una situación de crisis como la que se vive en todo el país con la pandemia del coronavirus, la mejor opción es la de colaborar entre todos en hacer lo que sea de beneficio para la gran comunidad.EFE