Comisiones de PE dan luz verde a acuerdo del Brexit sin fecha para voto final

Bruselas, 15 abr (EFE).- Las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE) aprobaron este jueves el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, aunque el pleno aún no ha fijado la fecha en la que votaría su consentimiento final.

La votación prosperó por 108 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, y era un paso clave en el proceso de revisión por la Eurocámara de este acuerdo cerrado en la tarde de Nochebuena de 2020 entre los negociadores británicos y comunitarios.

En aquel momento, el Parlamento Europeo rechazó llevar a cabo una revisión acelerada del pacto y argumentó que necesitaba tiempo para hacerlo, labor que le reconocen los tratados comunitarios, por lo que el acuerdo no quedó ratificado por completo y desde el 1 de enero de 2021 (primer día con el Reino Unido completamente desvinculado de la UE) se aplica de manera parcial.

No obstante, ese periodo de aplicación parcial expira a finales de este mes tras una prórroga de dos meses y, si el Parlamento Europeo no ratifica el pacto antes de esa fecha y este periodo no vuelve a extenderse, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se revertiría automáticamente a los términos básicos de la Organización Mundial del Comercio, mucho menos favorables que lo acordado entre ambos tras meses de negociaciones.

'El Parlamento al completo debe tomar la decisión final (...) en un pleno en el futuro. La conferencia de presidentes del Parlamento ha decidido no fijar un pleno todavía para enfatizar la necesidad de que el Reino Unido implemente por completo el acuerdo de retirada antes de la ratificación', explica la Eurocámara.

La más reciente violación de los términos del acuerdo ha sido la decisión unilateral del Gobierno británico de no aplicar hasta el 1 de octubre los controles aduaneros a las mercancías que cruzan la frontera entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, contrario al acuerdo de retirada.

Por este motivo, la Comisión Europea ha abierto un expediente a Londres y en la actualidad revisa las explicaciones que le ha dado el Ejecutivo de Boris Johnson sobre este incumplimiento.

El vicepresidente de la Comisión Europea para las Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, y el responsable del Gobierno británico para las relaciones con la UE, David Frost, mantendrán hoy mismo en Bruselas una reunión informal sobre el protocolo irlandés incluido en el acuerdo del Brexit y que queda cuestionado con la decisión unilateral británica.

El presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, señaló al abrir el voto que espera que la Comisión Europea les dé 'algunas garantías concretas de la implementación correcta del protocolo norirlandés para que (el Parlamento) pueda continuar el proceso en el pleno'.

El próximo pleno de la Eurocámara, el único antes de que acabe el plazo de aplicación parcial del acuerdo, se celebrará entre el 26 y el 29 de abril y su agenda debería pactarse a finales de la próxima semana. EFE

lzu/lpc/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)