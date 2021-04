Commisso (Fiorentina): 'Liga cerrada es lo peor que puedes poner en Europa'

Roma, 22 abr (EFE).- El ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina, hizo este jueves una comparativa entre el concepto de deporte de Estados Unidos y de Europa y señaló que crear una 'liga cerrada' en el Viejo Continente 'es lo peor que puedes hacer', al referirse al proyecto de la Superliga.

'Yo huí de América porque me gusta el fútbol de Europa, me gusta el riesgo del descenso. No me gusta un fútbol cerrado como en América', dijo Commisso en una entrevista publicada por la web oficial del Fiorentina.

'En América las ligas son todas cerradas y es lo peor que puedes hacer en Europa. El concepto americano es no perder dinero. De hecho, en América los clubes no quiebran tanto como aquí. Eso es algo bueno para un empresario como yo, pero igualmente no me gustó la idea de la Superliga', prosiguió.

El ítalo-americano aseguró además que en su larga carrera de empresario 'nunca' le había pasado que uno de sus proyectos muriera a los dos días de su lanzamiento.

Y no escondió su indignación por la actitud de los tres clubes italianos involucrados, el Inter, el Milan y el Juventus.

'¿Por qué los tres clubes no me preguntaron? ¿Por qué no hubo transparencia? Estos doce clubes tienen ingresos de casi 600 millones de euros por año, antes del coronavirus. Nosotros tenemos noventa. ¿No les basta ese dinero? ¿Tienen que ganar más dinero y debilitar a Europa?', insistió.

Al analizar las posibles soluciones a la crisis económica del fútbol europeo, Commisso consideró que introducir un tope salarial al estilo de la NBA de baloncesto sería positivo.

'Introduciría el tope salarial. No puedes gastar 500 millones de euros por año en sueldos de jugadores. Es necesario un tope salarial y luego trabajar en las comisiones de los representantes. Debería haber una cantidad fija e innegociable', opinó. EFE