Compañero de fórmula de Macri descarta que quiera enviar tropas a Venezuela

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- El candidato a vicepresidente de Argentina Miguel Ángel Pichetto descartó este lunes que su compañero de fórmula, el actual mandatario, Mauricio Macri, piense en enviar tropas a Venezuela, después de que el postulante presidencial opositor Alberto Fernández dijera el domingo que el Gobierno busca 'intervenir' en ese país.

'Argentina puede mandar soldados a una fuerza de paz en cualquier lugar del mundo. De ninguna manera a un enfrentamiento bélico', expresó Pichetto en declaraciones a Radio Mitre.

Este domingo, durante el primer debate presidencial televisado de cara a las elecciones del 27 de octubre, Fernández, que lleva a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) para vicepresidenta y es favorito según todas las encuestas, reconoció que Venezuela 'tiene problemas', pero alentó a que sean los propios venezolanos los que resuelvan la situación.

'No quiero intervenir en Venezuela. El presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana', enfatizó ante el resto de sus adversarios, entre ellos Macri.

Para Pichetto, Fernández se ve impedido de poder 'definir categóricamente' que Venezuela es 'una dictadura atroz' porque 'la que manda' en su fórmula electoral es la expresidenta y ella 'tiene compromisos ahí', en referencia al país suramericano.

'No puede decir eso y entonces saca esta pavada de que van a mandar tropas y van a invadir Venezuela.. Es una pavada. Argentina no va a estar en eso. Argentina está en el reclamo internacional firme junto con otros países en el Grupo de Lima, del cual él (Fernández) se quiere ir. Y Venezuela no es un tema menor. No hay posibilidad de ambigüedades', remarcó Pichetto.

El compañero de lista de Macri añadió que lo que hay que lograr son 'presiones' para que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, 'se vaya y haya democracia libre' en ese país.

'Es el desafío en el que está empeñado Macri', sentenció, y recordó que el Gobierno argentino ya ha oficializado su reconocimiento como embajadora venezolana a Elisa Trotta, representante diplomática enviada a Buenos Aires por el líder del Parlamento de Venezuela y reconocido como presidente encargado de ese país por más de 50 Gobiernos, Juan Guaidó.

Pichetto se refirió también al Mercosur -bloque que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y consideró que 'está en riesgo' tras una eventual victoria de los Fernández y ante una posible nueva vinculación al 'espíritu bolivariano'.

'Y eso nunca lo dijo Fernández porque no lo puede decir. Entonces inventan esta de que vamos a mandar soldados', reiteró.

El candidato a vicepresidente consideró que el 'ganador' del 'rígido' y con 'muy poca flexibilidad' debate fue Macri.

'Lo vi como un hombre de Estado, en línea, sobrio, prudente, respetuoso (...) A Fernández lo vi muy agresivo, muy arrogante, incluso destruyendo su propio spot televisivo donde aparece como moderado', argumentó.

'La verdad es que el presidente Macri fue bastante razonable. Podría haber sido muy duro y hablado que la expresidenta se siga reuniendo con (Raúl) Castro y (Nicolás) Maduro, que la política internacional va para ese lado... de que podemos llegar a romper el Mercosur con Brasil', consideró.

El también senador criticó que a Santa Fe, ciudad donde se celebró el debate -el siguiente cara a cara será el domingo próximo en Buenos Aires-, fueran todos los candidatos a vicepresidente, acompañando a los postulantes a presidente, menos Cristina Fernández, a quien reprocha que no dé entrevistas y su perfil público sea bajo. EFE