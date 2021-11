Compañía China Railway, elegida para proyecto hidroeléctrico en Guyana

San Juan, 2 nov (EFE).- La compañía China Railway fue elegida para construir un multimillonario proyecto de energía hidroléctrica en Guyana conocido como Amaila Falls, según confirmó este martes en un comunicado el Ministerio de Finanzas del país suramericano.

El comunicado, que no precisa cifras del contrato, indica que el proyecto permitirá que la empresa china suministre electricidad a la estatal Guyana Power and Light (GPL) a un costo que no supere los 0,07737 dólares por kilovatio-hora (KWH).

Bharrat Jagdeo, vicepresidente de Guyana, dijo que el Gobierno pronto abordaría detalles del contrato con la compañía china.

Jagdeo apuntó que el Gobierno supervisará todas las fases del proyecto energético en marcha.

El comunicado del Ministerio de Finanzas resalta que el proyecto reducirá el costo de la electricidad necesaria para impulsar la diversificación económica y la transformación de Guyana en una economía baja en producción de carbono, así como reducirá el costo de la energía para las empresas y los hogares.

También se espera que el proyecto apoye iniciativas como una electrificación del transporte más eficiente y acelere el desarrollo del sector manufacturero en uno más competitivo.

La aprobación del Gobierno al proyecto de la empresa china sigue a la publicación de una solicitud de propuestas por parte del Ejecutivo de Guyana al que respondieron un total de cuatro empresas.

Según el comunicado, el Comité de Evaluación identificó a China Railway como el 'socio más capaz' después de un proceso de evaluación 'riguroso'.

Posteriormente, la Junta Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones (NPTAB, en inglés) presentó la recomendación pertinente al Gabinete del Ejecutivo.

El proyecto Amaila Falls fue identificado por primera vez en 1976 durante un extenso estudio del potencial de energía hidroeléctrica en Guyana.

En 2009, el proyecto volvió a la actualidad como parte de los esfuerzos de Guyana de utilizar menos combustibles fósiles.

El Gobierno asignó 80 millones de dólares estadounidenses dentro del proyecto de la estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono, pero el proyecto fue rechazado en la Asamblea Nacional por la última administración y, finalmente, archivado.

Jagdeo dijo que con el proyecto ahora nuevamente en marcha no se necesita una contribución de capital del Gobierno. EFE

