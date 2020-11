Competición abre expediente a Koeman y 'Cucho' Hernández

Madrid, 4 nov (EFE).- El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un expediente disciplinario extraordinario al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, por sus comentarios sobre el VAR tras el partido ante el Real Madrid, así como al delantero colombiano del Getafe Juan Camilo 'Cucho' Hernández por el mismo motivo.

El pasado 24 de octubre, al término del encuentro en el Camp Nou Koeman se preguntó en la conferencia de prensa '¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?', después de que el árbitro pitara un penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol del Real Madrid, que ganó 1-3.

'Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?. Lenglet coge de la camiseta a Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido', destacó.

La RFEF confirmó la apertura del expediente a Koeman y al directivo del Barceloa Xavi Vilajoana, que cuestionó en redes sociales la actuación del colegiado valenciano en el encuentro frente al Real Madrid, así como al jugador colombiano del Getafe Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que hizo lo propio tras un penalti contra su equipo en el duelo que perdió frente al Granada (0-1).

Cucho Hernández señaló el 26 de octubre que parecía que en el Coliseum 'no gusta' revisar el VAR después de que no se hiciera cuando el árbitro señaló el penalti que dio la victoria al Granada.

Otros dos técnicos de Primera han sido objeto de expediente todavía no resuelto por parte del Comité de Competición por cuestionar decisiones arbitrales esta temporada, el chileno Manuel Pellegrini, después del partido que su equipo perdió ante el Real Madrid (2-3), y el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tras el encuentro contra el Granada (1-1) en el Ramón de Carranza. EFE