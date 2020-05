Comunidades indígenas y campesinas reclaman por desatención en Perú

Lima, 21 may (EFE).- Representantes de comunidades indígenas y campesinas de Perú reclamaron por la aparente desatención del Gobierno en esta crisis sanitaria por el COVID-19, dado que tienen que enfrentar la pandemia sin acceso a servicios de salud, educación virtual, ni bonos económicos para los más vulnerables.

'Los pueblos indígenas seguimos siendo atropellados en nuestros derechos', expresó este jueves el presidente Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, Alfonso López, durante el webinar 'Comunidades indígenas frente a la pandemia: estrategias y retos pendientes'.

La pandemia ha causado más de 108.000 contagios en Perú y 3.148 fallecidos, e igualmente se ha extendido en comunidades indígenas amazónicas de las regiones de Loreto y Ucayali, principalmente, donde ha causado la muerte de una autoridad nativa y al menos 43 casos de coronavirus.

EXPUESTOS AL VIRUS

El apu (líder indígena) López explicó que 'la enfermedad ha sido transportada por las autoridades' al ingresar a las comunidades alejadas de la Amazonía sin advertirles de su presencia.

'Quienes deben ser nuestros garantes, son los que amenazan la vida de nuestros pueblos', afirmó.

El representante de los cocama, en Loreto, se quejó de que se han destinado 'ingentes millones de soles para diferentes bonos, que nunca llegaron a las comunidades'.

López declaró que por la cuarentena obligatoria en el país no pueden trabajar y cuando se enferman quieren salir de sus comunidades, lo que significa viajar uno o dos días por trochas y ríos.

No obstante, cuando llegan a los centros de salud 'nos encontramos con médicos que no atienden, no existe medicina, no están capacitados, tienen miedo de atender a las personas con fiebres altísimas y con dolores en el cuerpo'.

'Vamos a curarnos en nuestras comunidades, antes que morirnos en las ciudades de Iquitos o Nauta, donde hay médicos y enfermeras contagiados', dice López.

'La única manera que podemos enfrentar a la plaga son nuestras plantas ancestrales, el conocimiento de nuestros antepasados, saber conocer los espíritus de las plantas, eso está salvando la vida de nuestros hermanos', agregó.

FALTAN MÉDICOS EN EL AMAZONAS

De otro lado, el representante de la Organización de las Comunidades Fronterizas del Cenepa en la región Amazonas, Zebelio Kayap, comentó que 'el pueblo awajún y wampis no tiene médicos, no hay infraestructura de salud', a pesar de que tienen altos porcentajes de anemia y VIH Sida.

'No ha visualizado la situación histórica de los pueblos indígenas, el Estado nos ha abandonado en temas de salud y territorio', indicó Kayap en el conversatorio virtual organizado por Cooperacción.

El líder coincidió en que los pueblos indígenas no han estado considerados en los subsidios entregados por el Gobierno para afrontar el confinamiento y que sus hijos tampoco pueden seguir la escuela desde sus casas porque no tienen los materiales ni la señal de internet ni telefónica que les permita hacerlo.

'Esta pandemia destapa quiénes somos y en qué sociedad vivimos', expresó Kayap.

MEDICINA NATURAL

Instó a no quedarse en casa, sino mas bien salir a difundir la prevención y el uso de las plantas medicinales.

'El Gobierno nos tiene encarcelados en los domicilios, no podemos protestar, la gente creyó que llegamos a un fin del mundo, pero los indígenas decimos que esta pandemia la venceremos. Tenemos que tener la fuerza y el físico para seguir enfrentando a la pandemia', manifestó.

A su turno, el portavoz del Frente de Defensa Pulpera Condes, de la provincia de Chumbivilcas en la región andina de Cusco, Juan Ahuate, contó que apenas se decretó el estado de emergencia organizaron a las rondas campesinas para dar cumplimiento a la inmovilización y la cuarentena.

'Pedimos a la autoridad que nos ponga seguridad porque la gente seguía llegando (de otras regiones), hicimos un compromiso para que guarden cuarentena por 14 días, y se ha cumplido', explicó Ahuate.

Sin embargo, el líder comunal denunció que las canastas de alimentos entregadas por los municipios, con dinero transferido por el Gobierno central, tenían alimentos vencidos y que los pobres extremos de esta localidad no recibieron esta ayuda alimenticia.EFE