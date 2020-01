Con camisetas conmemorativas latinos de EEUU rinden homenaje a Kobe Bryant

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 28 ene (EFE).- Desde que se conoció el domingo la trágica muerte de Kobe Bryant, cientos de latinos en EEUU rinden un homenaje especial al jugador de baloncesto vistiendo unas camisetas que se han hecho para conmemorar a la estrella y a su hija Gianna, de 13 años, también víctima mortal en el suceso.

“Es un recuerdo de Kobe, como que sientes que traes algo de él cerca de ti”, dijo a Efe el mexicano Felipe García al ser preguntado respecto a la camiseta conmemorativa que lucía sobre un atuendo formal.

Como García, cientos de latinos se han puesto este martes una camiseta, blanca o negra, con la imagen de Bryant y las fechas de nacimiento y de deceso, como en el pasado se ha tributado muertes trágicas así como los fallecimientos de personalidades o famosos.

El cinco veces campeón de la NBA murió junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en el área de Calabasas en la mañana del domingo.

El grupo se dirigía a un juego de baloncesto en el que la hija del exjugador de los Lakers iba a participar.

'Kobe no iba a ser la excepción, estas camisetas son en honor a él', explicó a Efe la salvadoreña Karla Recinos, una inmigrante que trabaja vendiendo esta prenda frente al Staples Center, a 10 dólares, y dijo que en pocos minutos ha despachado más de diez docenas de camisetas.

Cuenta que incluso las prendas de tallas extra grandes fueron compradas sin ninguna queja.

'A la gente no le importa si le queda o no; el asunto es que quieren el recuerdo', indicó Recinos. 'Cuando se acabaron hasta me querían comprar la mía y les dije que no', añadió.

Con los ojos llorosos, Recinos dice que nunca pensó que un día iba a tener que vender esta camiseta.

'Vendemos las de los conciertos, las de los juegos, pero la de Kobe, nunca, nunca lo pensamos”, aclara mientras se limpia las lágrimas.

Para Eddy Villarte, quién viajó desde la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, para comprar la camiseta, esta prenda tiene un significado especial.

'Es una forma de decir que nos duele su partida. Voy a usarla en la oficina, y si no puedo venir al funeral voy a ponérmela ese día', aseguró el latino.

El uso de estas camisetas conmemorativas para los funerales se remonta al siglo pasado. En los años 90 la práctica de usar esta prenda se hizo popular entre las minorías del país, especialmente entre los adolescentes.

A raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 el uso se extendió a otras partes de la sociedad para recordar especialmente a bomberos y policías caídos. También han sido muy utilizadas para recordar a los soldados muertos en acción.

Ahora, a través de todo el país, las camisetas conmemorativas en honor a personas que han muerto son tan populares que incluso se ofrecen como un servicio más que prestan las funerarias, especialmente las que dan servicio a hispanos y afroamericanos.

García cuenta que comenzó a usar esta clase de prenda en un funeral cuando llegó a Estados Unidos, y que en México no vio mucho esta práctica.

'Creo que es una bonita costumbre. Es mejor que unas flores', opinó el mexicano.

Por su parte, Recinos dice que hasta la muerte de Kobe no había vendido esta clase de camisetas. 'Aquí en el Staples son las camisetas de conciertos lo que se vende', subrayó.

La comerciante salvadoreña explica que desde el domingo pasado, cuando la alcaldesa de la ciudad de Calabasas confirmó la muerte del jugador, los compradores comenzaron a preguntar por estas camisetas.

Los fabricantes, en su mayoría pequeños negocios de Los Ángeles, no han descansado en la confección de estas prendas, que según cuenta Recinos no han alcanzado a satisfacer la demanda.

Los intentos de plasmar la figura de Kobe Bryant en la historia de este deporte es respaldado por más de dos millones de personas que han firmado una petición a la NBA para que cambie su tradicional logo por la figura del exjugador de los Lakers.

La petición, iniciada por Nick M en la plataforma change.org, espera recaudar 3.000.000 de firmas para que la NBA considere cambiar el diseño que está vigente desde 1969.

'Esa sería una buena idea, pero por ahora con esta camiseta nos quedamos como muestra de nuestro cariño', consideró Villarte. EFE