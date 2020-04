Con más desempleados, Florida sigue viendo subir casos y muertes por COVID-19

Miami, 23 abr (EFE).- El COVID-19 sigue contagiando y segando vidas humanas en Florida, donde ya se acumulan 28.832 casos y 960 muertes, y también enviando miles de personas al desempleo, mientras las autoridades y los distintos sectores económicos tratan de diseñar un plan para 'reabrir' el estado.

Más de medio millón de floridanos (505.000) solicitaron ayudas por desempleo la pasada semana, con lo que son más de 1,1 millones los que lo han hecho en las últimas cinco semanas, según cifras del Departamento de Trabajo de EE.UU. divulgadas este jueves.

El aspecto sanitario de la crisis por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tampoco presenta buena cara, a pesar de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijera hace un par de días que se había logrado 'aplanar la curva' de la enfermedad.

Desde el jueves por la tarde los casos han aumentado en 256 y las muertes en 33, de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud.

Hasta ahora se han realizado 298.587 pruebas del COVID-19 en el estado y en un 9,7 % han dado positivo.

En Miami-Dade, el punto rojo del COVID-19 en Florida, con 10.356 casos y 260 muertes, que representan el 36 % del total, las personas que dieron positivo en una primera prueba y quieren saber si siguen con el virus en el organismo pueden solicitar un segundo test gratuito a partir de este jueves.

Hasta ahora eso solo podía hacerse pagando a un laboratorio privado, pero las autoridades están ahora abocadas a conocer el nivel de contagio real de cara a retirar algunas de las medidas preventivas adoptadas por la pandemia para ir reactivando la economía del estado.

El viernes el comité nombrado por el gobernador, en el que participan representantes de algunos de los sectores más importantes de la economía floridana, presentará sus recomendaciones.

El aspecto sanitario de la pandemia no es el único que preocupa en Florida, un estado eminentemente turístico que no recibe visitantes desde hace semanas, las mismas en las que los negocios que no son considerados esenciales llevan cerrados.

La semana pasada 505.000 trabajadores floridanos solicitaron ayuda por desempleo, según un informe divulgado este jueves por el Departamento de Trabajo de EE.UU., que cifra en más de 26 millones los trabajadores que lo han hecho en todo el país en las últimas cinco semanas a causa de la crisis económica causada por el COVID-19.

Solo California supera a Florida en el número de solicitudes de la pasada semana, con 534.000.

De acuerdo con la página web que el Departamento de Oportunidad Económica de Florida abrió para informar de cómo van los trámites de las solicitudes de ayuda por desempleo, entre el 15 de marzo y el 21 de abril se presentaron 1.701.138 peticiones.

Sin embargo, muchos solicitantes enviaron más de un formulario por problemas técnicos y el Departamento ha identificado 679.197 solicitudes únicas, de las cuales 674.444 pasaron la verificación.

El 29 % de esas solicitudes ha sido procesado y un 16 % pagado, según el Departamento de Oportunidad Económica.

El Partido Demócrata de Florida que esas cifras son un 'triste recordatorio' de la necesidad de elevar la cantidad que se cobra como ayuda al desempleo en este estado: un máximo de 275 dólares por semana durante doce semanas. EFE