'Con menos lujo pero con la misma pasión' será el deporte, según Neven Ilic

Natalia Arriaga

Redacción Deportes, 18 may (EFE).- Un deporte al que le faltan respuestas para salir de la crisis de la COVID-19, pero que renacerá 'con menos lujo, aunque con la misma pasión', así contempla el futuro el presidente de Panam Sports y miembro del COI Neven Ilic desde su confinamiento absoluto en Santiago de Chile.

La 'austeridad' en la organización de competencias, la 'renegociación' del papel de los patrocinadores y, en todo caso, la complicidad del público, a quien se niega a imaginar fuera de las canchas, son algunas de las pautas que marcarán el devenir a corto plazo del deporte, según expuso el dirigente chileno en una videoentrevista con la Agencia Efe.

Con los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados hasta julio de 2021, pero sin que se vea el fin de la pandemia, pensar en reunir dentro de catorce meses a 11.000 deportistas 'es sensato soñarlo, pero', admitió Ilic, 'no sé si es sensato pensarlo'.

'El gran problema de esto es la incertidumbre. No sabemos cómo evoluciona, cuándo vamos a tener una cura, una vacuna. Los países estamos tomando medidas que ni siquiera nos permiten mejorar. Si me preguntas si es sensato confirmar', dijo sobre la posibilidad de que los Juegos se celebren, 'no, en este momento no es sensato confirmar nada'.

'Pero todos tenemos que trabajar optimistas para cuando el momento llegue, y ojalá que llegue lo antes posible', añadió Ilic (Antofagasta, 1962).

El deseo de recuperar cuanto antes la normalidad no puede hacer olvidar, advirtió el dirigente, 'que las decisiones conllevan responsabilidades'.

'Cuando se defina que los deportistas pueden salir de sus casas, hay que concretar en qué condiciones pueden entrenar, viajar y alojarse con los parámetros de seguridad necesarios. Respuestas no tenemos', aseguró, 'y cada uno de los deportes va a ir evolucionando conforme a su condición'.

En la cabeza de este constructor civil de 58 años, que practicó el tenis, dirigió el Comité Olímpico Chileno entre 2004 y 2017 y preside desde entonces Panam Sports, no cabe un deporte en el que el público, ahora vetado de los estadios, no sea parte fundamental.

'Me niego a eso. Creo que el deporte es espectáculo, es show, es pasión, es hinchada. Pensemos que este tipo de pandemias han pasado antes en la historia del mundo y que esto se va a solucionar. Antes o después habrá una vacuna', confió.

Lo que anticipa 'más difícil' es 'que las empresas se recuperen desde el punto de vista financiero'.

'Pero espero que en algún momento podamos volver a lo que estábamos acostumbrados. Con menos lujo', avisó, 'pero con la misma pasión'.

En las conversaciones que ha mantenido en las últimas semanas con ellos, los deportistas que viven confinados para esquivar al coronavirus le han trasladado a Ilic la idea de que 'para volver a sus estándares necesitarán al menos seis meses de entrenamiento sostenido'.

Panam Sports, explicó su presidente, ha programado en varios países del continente americano 'campamentos de entrenamiento de alto nivel, con técnicos que vengan a asistir', para que los atletas se preparen y también compitan entre ellos, 'porque la vuelta al roce de la competencia es importante' para recuperar el nivel.

Incertidumbre, aburrimiento, depresión... son sentimientos que Ilic no ha dejado de percibir en sus videoconferencias con los atletas. Lo entiende, porque 'el encierro significa soledad, no saber cómo enfrentar el futuro', pero también está seguro de que saldrán adelante.

'Siento que aquí es donde todas las cualidades y las virtudes de los deportistas son aplicables. Son gente que pasa por momentos malos y se recupera, que sabe perder para seguir trabajando y ganar, que sabe sacrificarse día a día para lograr su sueño', enumeró.

'Es difícil recomendarles algo porque cada uno tiene sus situaciones particulares, unas más duras que otras. Todo el mundo tiene que ser fuerte y los deportistas también', expuso.

Ante el temor de atletas y organismos a que los patrocinadores se den a la fuga ante la previsible crisis económica que seguirá a la sanitaria, Neven Ilic prevé, 'más que una fuga de patrocinadores, una renegociación'.

'Las empresas que aportan al deporte también van a tener que reajustar sus proyectos y sus inversiones. El producto ya no es el mismo. No es lo mismo un US Open lleno de público que sin nadie en las graderías', comentó.

'La adaptación será en términos de austeridad, de todas las maneras. Las exigencias que antes eran estándar en unos Juegos, obviamente hay que reajustarlas. Hay que bajar las dimensiones, de manera que los países, en condiciones económicas distintas, estén dispuesto a solventar lo que habíamos acordado', dijo.

Organizaciones como Panam Sports o el COI deben comprender ahora, destacó Ilic, que su función ha cambiado.

'Si no entendemos que el papel nuestro es facilitar la mejor manera para que los eventos se hagan, los países puedan cumplir y los deportistas estén en condiciones de desarrollar su deporte, vamos a empezar a perder eventos', afirmó.

'Me preocupa en particular la cantidad de clasificatorios olímpicos que quedan por disputar', dijo tras recordar que casi la mitad de los cupos para Tokio 2020 están aún sin asignar.

'Mi pregunta es, ¿quién va estar hoy día en condiciones de organizar estos clasificatorios olímpicos y en qué condiciones económicas? Si no adaptamos nuestras exigencias va a ser difícil encontrar países, ciudades y gobiernos que estén dispuestos a hacerlo. Así que', insistió, 'la obligación de parte nuestra es hacer las cosas bien con los menores recursos necesarios'.

Miembro del COI desde 2017, Ilic dijo que las consecuencias de retrasar un año los Juegos de Tokio son 'mucho más grandes de lo que se ve' y que las negociaciones económicas son 'complicadas'.

'El deporte federado vive durante cuatro años de lo que generan los Juegos Olímpicos. Hay una incertidumbre, al menos por un año, de cómo va a evolucionar el sistema financiero del COI en pos de todas nuestras organizaciones', señaló.

El COI aprobó la semana pasada destinar 800 millones de dólares a cubrir los sobrecostes derivados del aplazamiento. Hasta 150 de ellos irán a parar a manos de federaciones y comités olímpicos.

'Este crédito viene de alguna manera a adelantar futuros ingresos, porque cada una de nuestras organizaciones tiene que seguir funcionando. Y la distribución tiene que ver con la reintegración física y mental de los deportistas', apuntó.

También en Panam Sports, aseguró su presidente, estudian 'cómo enfocar todos los recursos a poner en primer plano esta recuperación de los deportistas, incierta hoy día'.

'Cuando el momento llegue, todos se preguntan: en qué condiciones voy a entrenar, cómo voy a viajar, qué tipo de competencias va a haber disponibles. Y para eso hoy día no hay respuesta. Todos, el COI también, nos estamos preparando para el momento en que podamos salir adelante de toda esta problemática', explicó.

Neven Ilic vivió en primera persona las dudas del COI y de su presidente Thomas Bach sobre el aplazamiento de los Juegos, hasta que la evolución de la pandemia de COVID-19 no dejó otra alternativa.

'Una comunicación clara de la Organización Mundial de la Salud indicó al COI que no había ninguna posibilidad de que esto empezara a mejorar en los próximos meses. No era necesario esperar más', recordó.

Desde entonces, los atletas han dejado de competir y de viajar. Recluidos en sus hogares, muchos de ellos han mostrado su vertiente solidara con iniciativas de apoyo al personal médico, como la promovida por Panam Sports con la etiqueta #EstaMedallaEsParaTi.

'Me emocionan los gestos de la gente y los deportistas agradeciendo el tremendo esfuerzo de la medicina por tratar de sacarnos adelante. Los deportistas son personas acostumbradas a recibir el aplauso cuando lo hacen bien. Me gusta mucho verlos a ellos deteniéndose para dar un aplauso a los que están hoy día pasándolo muy mal', afirmó Neven Ilic.

La organización deportiva panamericana tiene previsto reunirse a su asamblea en Cancún el próximo diciembre. Las elecciones presidenciales forman parte de la agenda e Ilic buscará la reelección, hasta el momento sin rival conocido.

'En mi vida he hecho muchas campañas. Unas me resultaron bien y otras no tanto. Lo que expresé en mi campaña hace tres años es que Panams Sports debe ser una organización que se adapte a la realidad de cada uno. Nuestras organizaciones son muy rígidas y entendemos que Estados Unidos, México, Chile y una isla del Caribe merecen el mismo trato y la misma dedicación', reflexionó.

'Hay muchas carencias en los comités olímpicos, pero hemos sido capaces de entender sus realidades y ser flexibles, porque cuando uno se pone rígido, al final las ayudas no llegan a ninguna parte', continuó.

A su juicio, 'esto ha sido el gran secreto'.

'Todos crecen porque los tomamos de donde estaban, y eso en general era difícil de entender antes. Los programas eran iguales para todos, no importa tu condición. Y muchas veces eso no servía', resumió.

Las incertidumbres que abre la actual situación son para Ilic un estímulo.

'Ninguno de nosotros pensó que podía vivir esto. Esto lo hemos visto en películas. Pero el hecho de estar sí o no en esta posición la verdad es que me llena de desafíos. Nosotros somos los que debemos tener ideas claras, propuestas claras y la verdad es que enfrento esta etapa en Panam Sports con la misma alegría y las mismas ganas que tres años atrás', sostuvo.

¿Cabe pensar en alguna consecuencia positiva de esta gran crisis? Neven Ilic entiende que sí.

'Tengo cuatro hijos y después de muchos años los tengo conmigo, en casa, lo cual me tiene muy contento', confesó.

'Esto nos va a hacer personas distintas por lo menos por un tiempo, porque el ser humano tiene memoria corta, las cosas se olvidan y uno vuelve a la normalidad'. Esta crisis muestra 'que la vida es frágil, que un día estás bien y que al otro estás con coronavirus y es peligroso'.

'Espero que esto nos lleve a ser más responsables, a encariñarnos con las cosas simples de la vida y a entender que podemos salir adelante sin viajes, sin lujos. Estando todos juntos podemos entretenernos. Son cosas que ojalá nos queden positivas entre tantas cosas negativas', expresó el dirigente chileno. EFE