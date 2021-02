Conceição: Sabemos que en cualquier momento Cristiano decide el encuentro

Lisboa, 16 feb (EFE).- El entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, sostuvo este martes que el Juventus, al que se enfrentarán en la ida de octavos de Champions este miércoles, cuenta con una plantilla 'de altísima calidad', aunque admitió que Cristiano es quien puede 'decidir el encuentro' en segundos.

'Sabemos que en cualquier momento Cristiano puede decidir el encuentro', asumió Conceição en la rueda de prensa previa al partido.

'Sabemos el espacio que le gusta, lo que gusta hacer, hemos trabajado eso, forma parte de nuestro análisis, pero para todos los delanteros, que son de enorme calidad', dijo el entrenador, que también destacó el desempeño de Morata.

Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, será punta de lanza del Juventus en Do Dragão, donde el Oporto ofrecerá un equipo 'compacto, sólido' que sabe que, aunque los de Turín no pasen su mejor momento en la Liga italiana, no están débiles.

'Además de la calidad individual, porque son todos jugadores de altísimo nivel, en términos colectivos es un equipo que cuando tiene el balón sabe lo que hace, fuerte, difícilmente pierden el balón, y son también fuertes cuando se trata de explorar los espacios defensivos del adversario', resumió en entrenador de los 'dragones'.

El Oporto llega al partido con tres bajas, Mbaye, Nanu y el español Iván Marcano, y la novedad entre las opciones de Conceição de su propio hijo, Francisco, que debutó en el primer equipo el pasado sábado.

'Francisco forma parte de la lista, puede salir de la misma forma en que pueden salir los demás', apuntó el técnico. EFE