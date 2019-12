Conchita Martínez y mundo del tenis felicitan a Schiavone tras superar cáncer

Roma, 17 dic (EFE).- Estrellas del pasado y presente del tenis como la española Conchita Martínez, la belga Kim Clijsters o la francesa Marion Bartoli, entre otras, enviaron recuerdos y cariño en los últimos días a la exjugadora Francesca Schiavone, después de que informara de que superó un cáncer tras ocho meses de terapias.

'Hola a todos, tras 7 u 8 meses de silencio en las redes sociales, deseo compartir con vosotros lo que me pasó. Se me diagnosticó un cáncer maligno. Me sometí a quimioterapia, luché una dura batalla y ahora estoy bien. Lo mejor es que he logrado ganar esta batalla. Y ahora puedo volver a la acción', informó Schiavone, de 39 años y campeona del Roland Garros en 2010, con un vídeo en sus redes sociales.

'Ya estoy lista en mi cabeza y en mi corazón para enfrentar mis nuevos proyectos, los que tenía y que no podía realizar', concluyó.

Su mensaje sacudió el mundo del tenis y muchas jugadores enviaron mensajes de felicitación a la campeona italiana, que en su carrera ganó siete títulos WTA y disputó al menos los cuartos de final en todos los torneos del Grand Slam, alcanzando la octava plaza en el ránking mundial.

'Vamos Francesca, gran luchadora!!! Ojalá nos veamos pronto en el circuito! Forza campeona', fue el mensaje enviado por Conchita Martínez a la tenista de Milán.

Kim Clijsters comentó el mensaje de Schiavone con dos corazones mientras que Marion Bartoli escribió: 'Te deseo la mejor suerte en esta batalla. Fuerza campeona, tú puedes'.

También la cuenta oficial del Roland Garros le envió un mensaje de apoyo, en italiano: '¡Forza!'. Lo mismo hicieron las de los más 'Grandes'. el US Open, Wilbledon y el Abierto de Australia.

La estadounidense Amanda Anisimova, la bosnia Andrea Petkovic o la francesa Alize Cornet fueron otras jugadoras que se sumaron a las muestras de apoyo en los últimos días. EFE