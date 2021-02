Concluye el juicio por atentados en España con 16 muertos y 140 heridos

Madrid, 17 feb (EFE).- El juicio por los atentados terroristas que causaron 16 muertos y 140 heridos en la región española de Cataluña en 2017 concluyó este miércoles con peticiones de hasta 41 años cárcel para tres procesados.

La sede de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, acogió desde el pasado noviembre el juicio en el que estaban citados más de doscientos testigos y durante el que trascendió que la célula yihadista preparaba ataques contra la Torre Eiffel de París y en Barcelona (España) contra edificios relevantes de la ciudad como la basílica de la Sagrada Familia y el Nou Camp, el estadio del FC Barcelona.

Los presuntos miembros de la célula que cometió los atentados de Las Ramblas, un popular paseo en una céntrica zona turística de Barcelona, y la localidad catalana de Cambrils, en la provincia de Tarragona, Mohamed Houli y Driss Oukabir, lamentaron estas acciones que, según dijeron, desconocían que se iban a cometer, y el primero se arrepintió de haber estado con los terroristas.

Ambos acusados se acogieron este miércoles a su derecho a la última palabra en el juicio, que quedó visto para sentencia y en el que la Fiscalía pidió para ellos 41 y 36 años de prisión, respectivamente, mientras que el presunto colaborador de la célula Said Ben Iazza se enfrenta a una solicitud de ocho años de cárcel.

Están acusados de participar en los preparativos de los atentados de Barcelona en la tarde el 17 de agosto de 2017, mediante un atropello masivo con una furgoneta, y en el paseo marítimo de Cambrils la madrugada del día 18, con cuchillos y un hacha, que se saldaron con 16 muertos y 140 heridos, de distintas nacionalidades.

Estos atentados tuvieron lugar tras la explosión la noche del 16 de agosto de 2017 en una casa de la localidad de Alcanar, en la provincia de Tarragona, en la que los terroristas preparaban artefactos para cometer atentados, en la que resultó herido Mohamed Houli.

Según mantiene la Fiscalía, en la misma fallecieron dos miembros de la célula, uno de ellos Abdelbaki Es Satty, el imán de la localidad catalana de Ripoll que supuestamente la formó.

Los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, abatieron en la madrugada del día 18 en Cambrils a los cinco terroristas que estaban atacando a personas en el paseo marítimo y el día 21 al autor del atentado de Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub, en la localidad de Subirats, en la provincia de Barcelona.

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN DE DOS PROCESADOS

En su turno de última palabra Mohamed Houli aseguró que no tenía conocimiento 'de la ideología de esas personas, que no tiene nada que ver con el verdadero islam, que es paz y respeto', y recalcó: 'No comparto las ideas extremistas de Dáesh'.

Por su parte, Driss Oukabir, acusado de alquilar la furgoneta utilizada en el atentado de Las Ramblas, dijo: 'Lamento mucho todo lo ocurrido'.

'Qué interés iba a tener en todo eso que ha ocurrido si también he perdido a un ser querido', preguntó Driss Oukabir en referencia a la muerte de un hermano suyo cuando participaba en el atentado de Cambrils.

Said Ben Iazza, acusado de prestar su documentación y una furgoneta para que los miembros de la célula compraran precursores de explosivos, se remitió al informe de su abogado.

Los letrados de Driss Oukabir y de Said Ben Iazza pidieron la absolución de ambos, al mantener que hicieron un favor el primero a su hermano y el segundo a unos clientes habituales de su carnicería pero que desconocían que las furgonetas iban a ser usadas para cometer atentados yihadistas.

El abogado de Said Ben Iazza reclamó además la puesta en libertad inmediata de su cliente al llevar ya tres años y medio en prisión provisional, con lo que ya habría cumplido casi la mitad de la pena que pide para él la Fiscalía.

La defensa de Mohamed Houli estima que este debe ser condenado como máximo a cuatro años de prisión por cooperación en el depósito de explosivos, ya que se le deben aplicar las atenuantes de confesión de los hechos y colaboración con la investigación. EFE