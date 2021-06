Condenan a 20 años a 3 guatemaltecos por linchamiento de guía espiritual maya

Ciudad de Guatemala, 24 jun (EFE).- Un tribunal en el norte de Guatemala condenó este jueves a 20 años de prisión inconmutables a tres indígenas guatemaltecos por el linchamiento en 2020 del Aj Ilonel (médico naturista) y Ajq'ij (guía espiritual) Domingo Choc Che.

Los condenados fueron Romelia Caal Chub, Candelaria Magaly Pop Caal y Edin Arnoldo Pop, a quienes la Fiscalía Municipal de Poptún, en el departamento norteño de Petén, 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, les acreditó el delito de homicidio.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) precisó en un comunicado de prensa que el Tribunal de Sentencia Penal de San Benito a cargo del caso, siempre en el departamento de Petén, 'dio valor probatorio a las pruebas materiales, científicas y testimoniales presentadas' por sus fiscales para sentenciar a los sindicados.

Según la investigación de las autoridades, los tres condenados participaron en el linchamiento de Domingo Choc Che, de 56 años de edad, el 6 de junio de 2020 en la aldea Chimay, municipio de San Luis, Petén, unos 400 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo a la Fiscalía, a Choc Che 'le dejaron caer un galón de gasolina y le prendieron fuego', lo que le provocó 'quemaduras de tercer y cuarto grado y quemadura térmica, según dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses', describió la Fiscalía.

El abogado Juan Castro, defensor de la familia de la víctima, indicó que el Ministerio Público había imputado a los sindicados el delito de homicidio, pero este fue cambiado por el Tribunal, al de asesinato. Además, Castro lamentó que no haya sido tomado en cuenta un peritaje que acreditaba a Choc Che como Aj Ilonel.

El supuesto móvil del crimen nació de la acusación a Choc Che por 'brujería' hacia uno de los familiares de los sindicados.

Castro aseguró que tanto Edin Arnoldo Pop como Candelaria Pop Caal negaron los hechos y argumentaron que no saben qué pasó.

'No obstante, doña Romelia (Caal Chub) dice que no estaría acá si acaso Domingo Choc no hubiera provocado brujería a su esposo, José Pop, y ella está convencida que no se hizo justicia por su esposo', aseveró Castro.

Según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, entre 2008 y 2019 hubo 359 muertes y 1.376 heridos a causa diversos linchamientos en Guatemala. EFE