Condenan por homicidio a exjefe de seguridad de mina canadiense en Guatemala

Guatemala, 6 ene (EFE).- Un tribunal guatemalteco condenó este miércoles a dos años de prisión al exmilitar Mynor Padilla González por el homicidio de Adolfo Ich Chamán en 2009 mientras se desempeñaba como jefe de seguridad de la mina extranjera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla González, quien admitió su culpabilidad, también fue sentenciado a ocho meses más tras las rejas debido a las lesiones provocadas a German Chub, de acuerdo con el dictamen del Juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, 300 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala.

El asesinato de Ich y las lesiones causadas a Chub, quien quedó paralítico, se registraron en 2009 cuando las dos víctimas se opusieron a los desalojos de la Compañía Guatemalteca de Níquel, empresa propiedad en aquel momento de la firma canadiense Hudbay Minerals y actualmente perteneciente a la suiza Solway Investment Group.

LÍDER INDÍGENA

Ich Chamán era un profesor y líder comunitario indígena hasta su asesinato el 27 de septiembre de 2009 a manos de miembros de la seguridad privada de la mina bajo las órdenes de Padilla González en Izabal, donde se localizan sus instalaciones.

La viuda de Ich Chamán, Angelina Choc, dijo a periodistas este miércoles que el fallo 'nos conmueve porque nos han marcado la vida como mujer y como mujer indígena' por el crimen cometido contra su esposo.

'Quiero enviarles un mensaje a mis hermanas mujeres indígenas y no indígenas: pongamos en práctica buscar la justicia en Guatemala, porque si no se demanda no se sabrá lo que hemos sufrido', añadió Choc.

Padilla González es coronel retirado del Ejército de Guatemala tras ingresar a la institución armada en la década de 1980, de acuerdo con medios locales.

El exmilitar fue arrestado por el homicidio de Ich Chamán en 2012 y quedó absuelto en 2017, pero una corte de apelaciones revocó el fallo y además se ordenó investigar a la jueza que lo liberó, Ana Leticia Peña.

El caso tuvo como querellante inicialmente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que entre 2006 y 2019 persiguió estructuras paralelas dentro del Estado.

Padilla González ha pasado alrededor de cuatro años en prisión desde su captura inicial en 2012.

El pasado 19 de junio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, ordenó la suspensión de la explotación minera de CGN, actualmente propiedad de la firma suiza Solway Investment Group, hasta que se realice una consulta popular.

La decisión obedeció a que de acuerdo con el dictamen de la Corte de Constitucionalidad 'se violaron los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente'.

Guatemala es uno de los 15 países más violentos del mundo de acuerdo con organismos internacionales y durante la última década contabilizó poco más de 60.000 asesinatos, el 90 por ciento de ellos en la impunidad. EFE