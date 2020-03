Confinados en España y Francia, con condiciones en otros países de Europa

Madrid, 19 mar (EFE).- En Francia, como en España, los deportistas de élite, en particular los que preparan los Juegos Olímpicos de Tokio, están confinados en casa para protegerse del coronavirus, sin ningún trato especial respecto al resto de ciudadanos.

En Italia o Alemania, en cambio, tienen permiso para seguir utilizando las instalaciones deportivas en algunos casos.

La desigualdad con la que los atletas de alto rendimiento llegarán a los Juegos de Tokio es una queja creciente entre los deportistas españoles. Esta es la situación en los principales países europeos:

En Francia la medida de confinamiento obligatorio impuesta a todos los ciudadanos desde este miércoles afecta también a los deportistas, que no se están beneficiando por ahora de ninguna medida excepcional para entrenarse.

La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, aseguró que están intentando enviarles material deportivo para que puedan entrenar en sus domicilios, al tiempo que les pidió que se adapten a esta 'situación inédita'.

'Su capacidad de adaptación marcará la diferencia (...) Los deportistas tienen que sacar los recursos, aprovechar una situación inédita para transformar estos inconvenientes en ventajas', aseguró al diario 'L'Équipe'.

Algunos deportistas han comenzado ya a quejarse. Es el caso de los ciclistas, pese a la anulación de buena parte del calendario. Los franceses, al igual que españoles e italianos, están obligados a quedarse en casa mientras sus rivales de otros países, como Bélgica, Holanda o el Reino Unido, pueden seguir rodando por las carreteras del país.

En algunas disciplinas, como la natación, ya han hecho saber que los Juegos de Tokio no se desarrollarán en condiciones de equidad si sus atletas se ven confinados en sus casas mientras en otros países siguen entrenando.El presidente de la Federación Francesa de Natación, Gilles Sezionale, aseguró que los Juegos estarán 'falseados' si no se retrasan porque los deportistas no podrán entrenarse en igualdad de condiciones.

En Italia los deportistas de élite considerados de 'interés nacional', como los atletas olímpicos, tienen derecho a seguir usando las instalaciones deportivas. Pero muchos de ellos han preferido quedarse en sus casas para reducir al máximo el riesgo de contagio.

El brote del coronavirus sí que ha revolcionado la vida deportiva de los futbolistas, que al estar aislados en sus casas están realizando entrenamientos alternativos, con cintas para correr, bicicletas y ejercicios de crossfit como técnicas favoritas para mantenerse en forma.

Italia ya roza los 3.000 fallecimientos por coronavirus y se han registrado diez casos de contagio entre los futbolistas de la Serie A, entre ellos el argentino Germán Pezzella, del Fiorentina, o los jugadores del Juventus Turín Blaise Matuidi y Daniele Rugani.

Los clubes proporcionaron a sus jugadores un programa de entrenamiento alternativo y el Inter de Milán hasta se encarga de entregarles comida a domicilio para almuerzo y cena, en el intento de cuidar al máximo su alimentación en este periodo de emergencia.

El presidente de la Confederación Olímpica del Deporte Alemán (DOSB), Alfons Hörmann, ha advertido de que en este momento 'hay que asumir responsabilidad y mostrar sensatez' y para el deporte 'eso significa interrumpir las competiciones y que los clubes y las diversas federaciones limiten o en caso ideal interrumpan los entrenamientos'.

Muchos clubes ya han tomado decisiones en ese sentido y los deportistas tienen ahora programas especiales para entrenarse en sus casas.

El uso de instalaciones deportivas ha sido prohibido en prácticamente todo el país, aunque con excepciones para profesionales y, sobre todo, para deportistas que tengan posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos, si estos se celebran.

La nadadora alemana Alexandra Wenk atacó hoy duramente al COI por insistir en mantener la fecha de los Juegos de Tokio, que, según la deportista, serían 'absurdos y completamente irrelevantes'.Wenk recordó que no hay competiciones en las que puedan clasificarse a Tokio y que la posibilidad de nadar para muchos es limitada o inexistente.

'Si durante semanas no podemos estar en el agua, ¿cómo se van a hacer las clasificaciones? (...). La gente se está muriendo con plena consciencia. Todo eso es más importante que unos Juegos Olímpicos', dijo.

En Rusia, en atletismo la situación se ve mediatizada por la prohibición que pesa sobre sus deportistas de competir en el exterior por las sanciones relacionadas con el dopaje. Algunas concentraciones de otros deportes, en Italia por ejemplo, fueron canceladas por el coronavirus. El fútbol, baloncesto, balonmano y demás deportes de equipo cancelaron los entrenamientos y los jugadores se entrenan individualmente en casa.

El tenista austríaco Dominic Thiem, número tres de la clasificación ATP, ha reaccionado este miércoles con resignación a la suspensión de la temporada de tierra batida hasta, al menos, el 8 de junio, debido a la pandemia de coronavirus.

'Claramente, hay cosas mucho más importante ahora en nuestras vidas, y todos debemos poner de nuestra parte', ha manifestado hoy en un comunicado el deportista, quien indicó que pese a ser 'medidas muy dramáticas' para todos los jugadores, es preciso adaptarse.Thiem se consoló pensando que hay una fecha para retomar la actividad y que pronto empezará a prepararse para los partidos sobre hierba, aunque no está entrenado aún.

'Estoy, como todos los demás en nuestro país, únicamente en casa e intento mantenerme en forma', señaló el tenista, que mandó a sus fans un saludo: 'Los más importante: que todos sigáis sanos'.

La nadadora húngara Katinka Hosszú, ganadora de tres oros olímpicos, nueve mundialistas y 14 en competiciones europeas y elegida mejor deportista de Europa en tres ocasiones, ha asegurado que lo peor es no saber cuándo podrá competir de nuevo.

'En la situación actual no soy capaz de controlar mi preparación ya que no sé cuándo podré competir de nuevo', afirma en su cuenta de Instagram la nadadora, que anteriormente ha asegurado que la cancelación de los Juegos Olímpicos de Japón sería 'una pesadilla'.

Una de las nuevas estrellas de la natación femenina húngara, Liliána Szilágyi, ha asegurado que por el momento puede prepararse, pero sabiendo siempre que 'la salud es lo más importante' y que 'el coronavirus supera todo'.

La Federación Húngara de Natación anunció el pasado lunes la cancelación del campeonato nacional de natación de la semana que viene, y que serviría como eliminatoria para los juegos olímpicos de Japón.

A pesar de los cierres de piscinas en varias ciudades del país, la federación ha informado de que hará todo lo posible para que los nadadores del país puedan seguir preparándose.

'En la federación estamos haciendo esfuerzos para que nuestros mejores (nadadores) se preparen en 4 ó 5 campamentos de entrenamiento, con la muy severa restricción de que no pueden ir a ningún lado que no sea el alojamiento y la piscina y el no cumplimiento se considerará como una infracción disciplinaria', asegura la federación.

La tenista checa Petra Kvitova, ganadora de dos ediciones de Wimbledom y actual 12 del mundo, abandonó sus entrenamientos en California, donde se preparaba para el torneo Masters de Indian Wells, y regresó a Europa, sin precisar su plan de futuro.

'Somos solamente jugadores de tenis y nuestros trabajo es mucho menos importante de los que están en primera línea', dijo Kvitova en redes sociales sobre todos aquellos que combaten la enfermedad COVID-19.

'Jugaremos al tenis de nuevo, pero mientras tanto tratemos de cuidar unos de otros', añadió la jugadora zurda de 30 años, que también tiene en su haber seis medallas de oro en Copa Federación y reside en Mónaco.

En Rumanía, la vigente campeona de Wimbledon, Simona Halep, ha interrumpido sus entrenamientos para permanecer en casa siguiendo los consejos de las autoridades rumanas para hacer frente a la epidemia. La decisión fue anunciada esta semana por el entrenador de la tenista, que grabó poco después un mensaje de vídeo desde su domicilio animando a sus compatriotas a permanecer en casa y en el que anunció una donación para que las autoridades compren material sanitario.

En cuanto al fútbol rumano, los principales equipos han interrumpido sus entrenamientos, aunque el dueño del FCSB (el antiguo Steaua), el millonario Gigi Becali, ha anunciado que sus jugadores volverán a ejercitarse 'sin balón' para evitar el contacto y asegurándose de mantener una separación de al menos '6 metros'. 'Si les pides a los jugadores que entrenen en casa no entrenan. ¿Cómo van a entrenar en un apartamento de 20 metros cuadrados?', ha dicho el magnate desde su palacio de la capital rumana. EFE