Confinamiento no afecta a gamers de la Liga latina de League of Legends

México, 11 abr (EFE).- Jugar en sus casas y no salir para evitar ser contagiados por la COVID-19, no es algo que afecte el desempeño deportivo de los gamers de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

'No afecta nuestro desempeño. Uno no tiene que hacer mucho porque practica y juega desde la computadora, pero quizás sí hace que el día a día sea más abrumador', explicó a Efe Daniel 'Jirall' del Castilla, carrilero superior del bicampeón Isurus.

La LLA tomó la decisión el pasado 18 de marzo de hacer la competición en línea para que los jugadores permanecieran en sus gaming houses sin tener que trasladarse a la Arena Esports Stadium, ubicada al sur de Ciudad de México.

La Liga se reanudó el 28 de marzo, tras dos semanas en las que Riot Games, empresa creadora de League of Legends, hacía posible la operación de la LLA de forma remota.

'En términos generales es más cómodo jugar desde la casa porque es el lugar en el que estamos acostumbrados a hacerlo todos los días', explicó el chileno Benjamín 'Emp' Ramírez, de Furious Gaming, el último lugar de la clasificación.

En este Apertura 2020, la LLA, después de una alianza con un canal y una cadena de cines mexicanas, construyeron un estadio exclusivo para eSports en el que por primera vez todas sus etapas contarían con audiencia en vivo.

'El confinamiento a mí no me ha afectado, ni me ha cambiado la vida. Sigo haciendo lo que hacía siempre, casi nunca salía de la casa y ahora con esto tengo la excusa perfecta para no salir', mencionó el chileno Joaquín 'Plugo' Pérez, jugador de All Knights.

El tres veces nombrado a mejor jugador durante el Apertura, agregó que le encanta jugar con público, debido a que a su parecer es más entretenido escuchar a los aficionados abucheando o alentando a los equipos.

El colombiano Sergio 'Cotopaco' Silva, no tener que jugar en el estadio, les afectó en las ganas de practicar, 'se siente más especial' jugar ante el público, aseguró.

'El parón de la LLA nos quitó el ritmo, pero el confinamiento no me afecta. Nunca he sido de salir mucho, mi ritmo de vida sigue igual', agregó el carrilero central.

Su compañero de equipo, el argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, secundó a Cotopaco.

'En la pausa del coronavirus deje de entrenarme de forma intensa', expuso. EFE