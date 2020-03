Confirmada la condena a un líder del Hirak en un juicio irregular

Argel, 24 mar (EFE).- Un tribunal de apelación confirmó hoy la condena a un año de cárcel impuesta a Karim Tabbou, figura relevante del movimiento de protesta popular masiva contra el régimen (Hirak), en un polémica vista de la que no se informó a la defensa y en la que el acusado sufrió un accidente cardiovasculari, nformó el Comité Nacional para la Liberación de Detenidos (CNLD).

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la organización denunció que la sentencia se dictó pese a que el acusado, de 46 años y en prisión preventiva desde septiembre, sufrió un derrame y tuvo que ser evacuado a la enfermería.

'La defensa (que llegó más tarde) y el juez mantuvieron un pulso para que el juicio fuera aplazado, pero no se atendió. La Justicia está hoy de duelo', lamentó.

En la misma línea se quejó Abdel Ghani Badi, uno de los abogados defensores, quien explicó que Tabbou 'sufrió un pico en la presión arterial que deformó sus extremidades e incluso, según los presentes en la audiencia, su boca. No podía hablar ni moverse. Fue trasladado al hospital y el juicio continuó casi en ausencia.

La defensa no fue informada del juicio y por eso no estaba presente cuando Tabbou enfermó, agregó Badi. 'Cuando llegaron los abogados, pidieron que trajeran a nuestro cliente, que estaba en la enfermería, pero no lo hicieron porque sabían que su era estado catastrófico ¿Cómo se puede juzgar a una persona que acaba de sufrir un derrame cerebral, que no puede hablar, que está medio paralizada? Su intención es agotarlo en la cárcel. Iremos lejos. Denunciaremos a este tribunal que ha violado la ley ”, afirmó.

Tabbou, acusado de un delito de 'atentado contra la unidad del territorio nacional' por participar y espolear las protestas masivas que desde el 22 de febrero de 2019 se suceden cada martes y cada viernes en Argelia, fue condenado el pasado 11 de marzo de una pena de un año de prisión y a una multa de 50.000 dinares (250 euros).

El activista debía salir de prisión el jueves después de haber cumplido los seis meses de reclusión, pero el fiscal apeló y la decisión quedó suspendida, a la espera de la apelación.

El activista fue detenido el 25 de septiembre en las proximidades de su domicilio por agentes de paisano de los servicios de Inteligencia interior acusado de 'incitación a la violencia'.

'La decisión judicial de hoy envía un mensaje aterrador a los manifestantes, incluidos los activistas políticos y otros militantes de la sociedad civil; cualquier persona que se atreva a oponerse o criticar al gobierno será condenada', denunció Heba Morayef, directora en Oriente Medio y el norte de África de la organización de Amnistía InternacionalEn un comunicado enviado a la prensa, Morayef exigió a las autoridades argelinas la libertad 'inmediata e incondicional' de Tebbou, uno de los líderes del Hirak.'En lugar de perseguir a las voces de críticas y las personas que se expresan libremente y valientemente, las autoridades argelinas deben inmediatamente anular la condena de Karim Tabbou y abandonar todas las acusaciones contra él', afirmó.

'En este período en que el hecho de la pandemia del Covid-19, los gobiernos de todo el mundo intentan vaciar sus cárceles, las autoridades argelinas deben liberar a todos aquellos y aquellas encarcelados únicamente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y manifestación', concluyó. EFE