Congresista de EEUU se confina tras quejas en geriátrico de Florida

Miami, 21 may (EFE).- La congresista de EE.UU. Debbie Mucarsel-Powell se sometió a confinamiento por el riesgo de haber contraído COVID-19 en un hogar geriátrico de los Cayos de Florida que visitó tras quejas de familiares de residentes 'preocupados por su seguridad' sanitaria y la falta de información sobre su estado.

Mucarsel-Powell, la primera ecuatoriana en el Congreso de EE.UU., señaló este jueves que el director del centro Crystal Health, en Plantation Key, donde dijo han muerto tres personas, le manifestó que el lugar era 'seguro', pero solo después de la visita le advirtieron del riesgo.

'Posiblemente me expusieron al COVID-19, lo que valida las preocupaciones de mis electores con esta instalación', manifestó la congresista por Twitter.

Las muertes por coronavirus en estos hogares de la tercera edad en Florida, en los que aún están prohibidas las visitas de sus familiares, sobrepasaron hoy las mil, entre residentes y personas a cargo de su cuidado.

La demócrata, que espera los resultados de la prueba del nuevo coronavirus, dijo que llamó al lugar para transmitir las preocupaciones de familiares de residentes del hogar, y al no conseguir respuesta, fue al sitio.

'No era seguro, a pesar de mi máscara. Más tarde me notificaron que no era seguro', dijo.

Señaló que el director del hogar se comprometió a que las familias de los residentes comenzaran a recibir información más completa y rápida sobre los residentes.

'No tengo ningún síntoma y estaré trabajando desde casa', indicó por otro lado la congresista.

Los casos diarios confirmados de COVID-19 en Florida se volvieron a incrementar, con 1.204 más en las últimas 24 horas, para un total de 48.675, mientras otras 48 muertes se sumaron al total de 2.144 en todo el estado, que avanza en la primera fase de la reapertura económica.

El gobernador Ron Desantis explicó que este incremento de los casos diarios, que estaban por los 500, de debe a que Florida se ha 'volcado' en las pruebas tras 'aplanarse la curva' de contagios.

Precisó que se han divulgado 'más de 50.000 resultados con aproximadamente 1.300 casos nuevos'. EFE