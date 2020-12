Congreso de Guatemala inicia elección de 250 jueces del Organismo Judicial

Guatemala, 16 dic (EFE).- El Congreso de Guatemala inició este miércoles la elección de alrededor de 250 jueces del Organismo Judicial, incluidos los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para los próximos cinco años, en un procedimiento estancado desde 2019.

La elección fue el único punto en agenda para la sesión extraordinaria realizada por el Congreso y que terminó en la noche de este miércoles ante la falta de quórum.

Según expertos, el procedimiento para elegir a los magistrados de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia podría tardar varias semanas.

Los diputados debatieron durante varias horas en el pleno para definir el orden con el que continuarían con la elección de los nuevos miembros del Organismo Judicial.

SUSPENDIDA DESDE 2019

La designación se debió llevar a cabo en octubre de 2019 pero fue suspendida luego de que la Fundación Myrna Mack, una ONG que trabaja por la transparencia en el sector justicia, interpusiera un recurso legal debido a que había observado irregularidades en el proceso de la comisión de postulación de magistrados en septiembre de ese año.

La solicitud fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que ordenó repetir ciertos procedimientos en la comisión de postulación.

Posteriormente, ya en febrero de 2020, cuando se avanzaba a una posible elección de jueces y magistrados, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público realizó una exhaustiva investigación y documentó los intentos de amaño del proceso encabezados por el ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y empresario de farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara.

Alejos, sancionado el 8 de junio pasado por EE.UU. y procesado en cinco casos de corrupción millonarios desde finales de 2015 en Guatemala, fue señalado por la FECI de haber realizado 16 reuniones con personas vinculadas a la elección -diputados, jueces y políticos- para manipularla mientras se encontraba recluido en un hospital por permiso de un juez.

Fue por ello que la elección quedó nuevamente demorada hasta el segundo semestre de este 2020, pero la mayoría de los diputados oficialistas del Congreso guatemalteco se han negado ha llevar a cabo el procedimiento, archivándolo en repetidas ocasiones.

De acuerdo a varias organizaciones y entidades, la elección de los 240 jueves es clave para la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.

El pasado 9 diciembre, el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, aseguró que sin cortes 'honestas e independientes', el desarrollo no será posible en el país, pues 'sin autoridades que velan por intereses del pueblo y no intereses individuales, la Justicia no puede existir'.

Las última renovación del Organismo Judicial, en 2014, que dio paso a las autoridades actuales, fue manipulada por varios actores, incluido el extinto Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), según varias investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una de ellas denominada 'Comisiones Paralelas'. EFE