Congreso mexicano pide medidas contra jueces por feminicidio de Abril Pérez

México, 3 dic (EFE).- El Congreso pidió este martes investigar y sancionar a dos jueces por posibles irregularidades en el caso de la fallecida Abril Pérez Sagaón, exesposa del exdirectivo de Amazon México Juan Carlos García, a quien la mujer ya había denunciado por intento de feminicidio.

La Cámara de Diputados exhortó al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PDJ-CDMX), al Consejo de la Judicatura en la capital y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a indagar al juez de control Federico Mosco y al magistrado Héctor Jiménez López.

Esto ocurre porque Pérez Sagaón denunció en enero ante las autoridades capitalinas que su entonces esposo trató de matarla con un bate y un bisturí mientras dormía, pero el juez reclasificó el caso como violencia intrafamiliar en lugar de intento de feminicidio, con lo que García libró la prisión preventiva.

'La violencia de género sigue existiendo precisamente por la impunidad. No importa que viole, no importa que golpee y no importa que asesine, si al fin y al cabo no pasa nada. Y es que no podemos dejar de lado todo un proceso de denuncia que vuelve a revictimizar', expresó la diputada Paola González.

Sujetos aún no identificados asesinaron a Pérez Sagaón en Ciudad de México el pasado 25 de noviembre, cuando le dispararon en la cabeza mientras viajaba junto a sus hijos en un vehículo.

El caso ha indignado al país tras revelarse en los últimos días el calvario que vivió Pérez Sagaón tras denunciar a su esposo, lo que ha provocado marchas de cientos de mujeres en el norteño estado de Nuevo León, de donde era oriunda Pérez Sagaón.

A esto se suman las denuncias de Ana Cecy García, hija de la víctima, quien esta semana ha publicado en Twitter imágenes de las agresiones que padeció su madre cuando vivía con su entonces marido para evidenciar la inacción de los jueces.

'Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero', escribió en la red social.

Legisladores compartieron este martes la indignación también en el Senado, donde guardaron un minuto de silencio y exhortaron a las autoridades a determinar si hubo corrupción en el proceso judicial.

'Esta muerte debe ser un llamado de atención a todos los tribunales en el país y también que se investigue posibles actos de corrupción de estos jueces que cambiaron la clasificación del delito', pidió el senador Juan Manuel Fócil.

Estas peticiones se agregan a la de la de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien el pasado sábado demandó abrir una carpeta de investigación por homicidio culposo a dos jueces en caso de comprobarse que García fue el ejecutor intelectual o material del caso.

La Fiscalía capitalina abrió una investigación la semana pasada contra los jueces cuyas resoluciones permitieron la salida de prisión de García. Posteriormente, el Poder Judicial de la capital mexicana informó que dos jueces implicados en el caso fueron suspendidos. EFE