Conmemoración de aniversario de matanza en discoteca Pulse será virtual

Miami, 11 jun (EFE).- La Fundación onePulse realizará este viernes, por primera vez de manera virtual, su tributo anual a las 49 víctimas mortales de la matanza ocurrida en 2016 en la discoteca gay Pulse de Orlando (Florida), que oficialmente es considerada un acto terrorista.

Debido a las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades estatales para evitar contagios del coronavirus, esta es la primera vez que la ceremonia se realiza a distancia, mediante una convocatoria en Facebook.

'Todos los años durante nuestra Ceremonia Anual de Recordación el 12 de junio, hemos sido bendecidos por la presencia de un arco iris sobre Orlando (...). Este año, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente en el Memorial Temporal Pulse, todos podemos unirnos como comunidad y ser el arco iris', dice la convocatoria, que pide 'a la comunidad que se una de nuevo' bajo el lema 'We will not let hate win' (No dejaremos que el odio nos gane).

Para ello, transmitirá este viernes a partir de las 19.00 hora local (23.00 GMT) un programa grabado con la lectura de los nombres de las 49 víctimas mortales en voz de sus familiares.

Además, habrá comentarios del alcalde de la ciudad de Orlando, Buddy Dyer; el alcalde del condado de Orange, Jerry L. Demings; el presidente de la junta directiva de onePULSE, Earl Crittenden, y la directora ejecutiva de la Fundación, Barbara Poma.

En su web, onePulse ofrece un recorrido virtual del Memorial transitorio que se ha instalado en el lugar en espera de construir uno definitivo con subvenciones comunitarias.

La Fundación también invita a quienes conocieron a las 49 víctimas de la matanza, perpetrada por el guardia de seguridad Omar Mateen durante una fiesta latina en el club de Orlando, a que publiquen las fotos de los asesinados junto a un texto de recuerdo en la página de Facebook del evento.

Mateen, de origen afgano y quien según la policía en algún momento dijo actuar en nombre del Estado Islámico, disparó el 12 de junio de 2016 con un fusil de asalto y una pistola automática contra los asistentes a una fiesta latina en Pulse, en su mayoría de origen puertorriqueño, y fue ultimado el mismo día por la autoridades.

El gobernador estatal, Ron DeSantis, divulgó una proclamación 'como muestra de respeto por las víctimas', que ordena que las banderas de Estados Unidos y la del estado de Florida ondeen a media asta en todos los edificios, instalaciones y terrenos locales y estatales desde el amanecer hasta el atardecer del viernes.

En su proclamación se incluyen igualmente los nombres de los 49 fallecidos en el tiroteo. EFE