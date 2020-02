Consejero de Meadiaset y Moisés Naim, entre premios Eisenhower Fellowships

Washington, 7 feb (EFE).- El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, el columnista Juan María Hernández Puértolas, el escritor Moisés Naim y la periodista Yolanda Monge recibieron este viernes el premio Primera Enmienda que concede la Asociación Eisenhower Fellowships por la promoción y defensa de la libertad de expresión.

En un acto en la residencia del embajador español en Washington, Santiago Cabanas, el presidente de la organización de liderazgo internacional Eisenhower Fellowships, George de Lama, hizo entrega de los premios en una ceremonia en la que Vasile recordó que 'la televisión está en todas las casas y esto genera una gran responsabilidad'.

'La libertad de expresión es esencial para la libertad y el futuro, pero no creo que el hecho de haberla defendido todos estos años sea un mérito, porque es esencial. Para mi generación no se puede poner en duda ni un momento. Hay que garantizar la libertad de hablar y también la libertad de entender; nosotros no tenemos que formar sino informar, y luego que cada uno elija', explicó el veterano profesional de la televisión.

Vasile ha recibido el First Amendment Award que anualmente concede la Eisenhower Fellowships en reconocimiento a 'la labor informativa, independiente y libre de los medios que dirige, principalmente los canales de televisión Telecinco y Cuatro, así como la transformación digital de ambos canales', según George de Lama.

Otro de los premiados destacados es el periodista Juan María Hernández Puértolas, autor de la columna 'Diarios del Tío Sam' en La Vanguardia y colaborador en la Cadena SER y El Confidencial.

'Afortunadamente, la primera enmienda de la Constitución de EE.UU. sigue amparando la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, no puede ser la excusa que impida la lucha decidida contra la proliferación de las noticias deliberadamente falsas y diseminadas exponencialmente mediante las nuevas tecnologías', apuntó Hernández Puértolas, que recogió el premio al 'Columnista en España'.

A juicio del que probablemente es el principal experto español en política interna estadounidense y actual director de Comunicación de CriteriaCaixa, también es 'preocupante que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya considerado que dicha enmienda impide restringir las contribuciones de empresas y particulares a las campañas electorales.'

Además de Vasile y Hernández Puértolas, resultaron premiados con el First Amendment Award en esta séptima edición Moisés Naim en la categoría 'Trayectoria Profesional', por su trabajo en la prensa en España e Iberoamérica durante varias décadas; Carmen Arístegui al 'Periodismo de Investigación' por sus investigaciones en México; Julio Sánchez Cristo, al 'Periodismo Radiofónico' en Colombia por su programa La W Radio; Salvador Enguix, al 'Periodismo Local' por sus reportajes sobre la actualidad de la Comunidad Valenciana en La Vanguardia y Yolanda Monge, a la 'Corresponsal Internacional' por su labor informativa desde Estados Unidos para El País.

Eisenhower Fellowships es una organización independiente sin ánimo de lucro, de liderazgo internacional, que reúne cada diez años a sus líderes más influyentes.

El comité del jurado de los Eisenhower Fellowships está compuesto por líderes españoles becados por la fundación norteamericana Eisenhower Fellowships. Desde su creación en 1953, el objetivo principal de esta fundación ha sido promover las relaciones entre EE.UU. y líderes de países como medio para promover el entendimiento y la concordia. EFE