Constatan que los restos de Amud 9 (Israel) pertenecieron a una neandertal

Burgos, 22 jul (EFE)-. Los restos óseos catalogados como el individuo nueve del yacimiento de Amud (Israel) pertenecieron a una mujer neandertal del Pleistoceno superior, de una estatura de entre 160 y 166 centímetros y unos 60 kilos de peso, según un estudio publicado en la revista PaleoAnthropology.

En dicha cueva se encontraron hace 25 años restos de al menos 15 individuos pertenecientes a la especie Homo neanderthalensis, ha informado en un comunicado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

El estudio refleja que Amud 9 posee los caracteres habituales relacionados con los neandertales en los diversos elementos del pie, tarsos, metatarsos y falanges, que difieren de los humanos anatómicamente modernos (HAM), tanto fósiles como recientes.

'La mayoría de estos caracteres se relacionan con la gran robustez habitualmente observada en el esqueleto postcraneal, esto es, de cuello para abajo, en la mayoría de los neandertales', explica el líder de la investigación, Adrián Pablos.

De Amud 9 solo se conserva un fragmento de tibia, el astrágalo o hueso del tobillo, un metatarso o hueso del empeine y varias falanges, por lo que al no hallarse huesos largos, que se utilizan para estimar sexo, peso y estatura, los investigadores han aplicado diversas estimaciones matemáticas a partir de los huesos del pie obteniendo así una aproximación a importantes parámetros paleobiológicos.

'Conocer parámetros como el tamaño del cuerpo y el sexo de este individuo nos ayudan a saber un poco más cómo eran los neandertales', detalla Pablos.

En este trabajo han participado investigadores de España (Cenieh), Estados Unidos (University of New Mexico y Arizona State University) y de Israel (Tel Aviv University y The Hebrew University of Jerusalem). EFE

