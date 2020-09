Conte aleja la posibilidad de cambios en los ministros tras regionales

Roma, 22 sep (EFE).- El presidente del Gobierno italiano, Giussepe Conte, afirmó hoy que no tiene intención de realizar cambios entre los ministros, ante la hipótesis de que el Partido Demócrata (PD) pidiera más peso en el Ejecutivo tras los resultados en las elecciones regionales de este domingo y lunes.

'Estoy contento con mi equipo de Gobierno, es un equipo cohesionado en el que todos los ministros, en una situación de emergencia, han trabajado con gran compromiso', explicó hoy Conte a los medios italianos hablando por primera vez tras las regionales, de las que se ha mantenido totalmente al margen.

Con el PD que se confirmaba en las regiones de Campania, Toscana y Apulia, frenando la embestida de la Liga de Matteo Salvini, y con el otro socio en el Gobierno, el Movimiento 5 Estrellas, prácticamente desaparecido en estas regionales, los demócratas pueden ahora empezar a hacer oír su voz con más fuerza en el Ejecutivo.

Conte, sin embargo, aseguró que 'el PD no plantea el tema de la reorganización', pero sí 'relanzar la acción del Gobierno',

'Hasta el otro día, los comentaristas escribían que el Gobierno estaba en peligro. Pero yo nunca me he sentido en peligro. Hoy escriben que soy inamovible, pero yo no me siento inamovible, ni en la encrucijada. Esta forma de razonar no me pertenece', agregó.

Por su parte, el secretario general del PD, Nicola Zingaretti, en una rueda de prensa en la que celebró los resultados de las regionales aseguró que 'nunca se ha pedido nada' a Conte, pero sí que relanzó la necesidad de nuevas leyes de seguridad e inmigración para superar las que aprobó el anterior Gobierno con Matteo Salvini.

Por su parte, el Movimiento 5 Estrellas, que aunque ganó el sí en referéndum para el recorte de un tercio de los parlamentarios, una reforma constitucional que habían lanzado, recibió una importante derrota en estos comicios.

Ante ello Roberto Fico, presidente de la Cámara y miembro del M5S, confirmó que se ha tratado de una 'gran derrota' y que no hay que esconder que el partido atraviesa una crisis y que 'la responsabilidad por las faltas y los méritos es colectiva'. EFE