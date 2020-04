Conte dice que UE debe acordar 'sí o sí' medidas económicas ante coronavirus

(Corrige el segundo párrafo con nueva declaración)

Roma, 8 abr (EFE).- El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, advirtió hoy de que la Unión Europea debe acordar 'sí o sí' medidas económicas contra la pandemia del coronavirus, pues de lo contrario los ciudadanos serán decepcionados y su país actuará por su cuenta.

'Es un interés recíproco que Europa de un golpe y esté a la altura del desafío. De lo contrario debemos absolutamente abandonar el sueño europeo y decir que cada uno actúe por su cuenta', dijo en declaraciones al medio alemán Bild recogidas por la prensa italiana.

Pero añadió que de ese modo 'haría falta tres, cuatro o cinco veces más recursos' para salir de esta crisis y se haría 'sin la garantía de salir de un modo mejor, más eficaz o rápido'.

De este modo el primer ministro italiano razonó que si la UE no concede instrumentos financieros apropiados como los 'eurobonos', la posibilidad de mutualizar deuda europea, su país deberá afrontar esta emergencia con sus propios recursos.

Sus palabras llegan tras el desacuerdo del Eurogrupo en la creación de medidas fiscales comunes contra el virus y el desencuentro sobre los 'eurobonos', defendidos por Italia y España pero negados de lleno por Alemania y Países Bajos.

'La decepción no es mía, no es del primer ministro Giuseppe Conte, sino de todos los ciudadanos europeos, estoy convencido de que también de los alemanes porque no tienen ninguna ventaja de que Europa no logre adoptar una adopción sólida y fuerte común', indicó.

Según Conte, 'esta es una emergencia' a la que la Unión Europa 'debe responder sí o sí'.

'Cuando antes construyamos instrumentos financieros que permitan afrontar esta crisis, antes saldremos todos y tendremos beneficios económicos y sociales, todos, también los ciudadanos alemanes', señaló.

El primer ministro resaltó que, tras los eurobonos, no está la intención de que otros países europeos paguen la deuda italiana.

'Nosotros pagamos nuestras deudas, lo hemos hecho siempre, y nuestra deuda lo pagamos con el ahorro privado, con nuestro propio dinero, no pedimos dinero a otros', zanjó. EFE