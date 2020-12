Conte inicia una semana decisiva en Italia por la reforma del MEDE

Roma, 7 dic (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, inicia hoy una semana decisiva por la votación de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) de la Unión Europea a la que se oponen unos cincuenta miembros del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que pueden hacer tambalear su gabinete si mantienen su negativa al proyecto.

'Está en juego el futuro de Italia', ha dicho este lunes el exlíder del Cinco Estrellas y actual ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, en una entrevista que publica el diario 'La Repubblica'.

Di Maio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en las filas de la formación antisistema y ha asegurado que el hecho de que Italia apoye la reforma del MEDE no significa que lo vaya a pedir.

El próximo 9 de diciembre Conte acudirá al Parlamento italiano para explicar esta reforma del fondo de rescate europeo, en vista del Consejo Europeo de Bruselas del 10 y 11 de diciembre y tras la aprobación del Eurogrupo el pasado 30 de noviembre.

La intención es que el MEDE tenga más poder en los futuros rescates y en la vigilancia de los países, una competencia que compartirá con la Comisión Europea; y que pueda facilitar el acceso a las líneas de crédito precautorias sin que se necesite un rescate total.

El M5S siempre se ha mostrado en contra de solicitar el MEDE porque considera que empobrecería al país, y ya en 2019 Roma impidió que la reforma saliera adelante.

El pasado 30 de noviembre, el ministro de Economía italiano y miembro del gubernamental Partido Demócrata -a favor de la reforma y de las ayudas del MEDE-, Roberto Gualtieri, dio el apoyo de Italia al proyecto en el Eurogrupo y algunos miembros del M5S asumieron que el país se encaminaba hacia la solicitud de esta herramienta.

Un grupo de unos 50 diputados y senadores mostraron su rechazo en una carta y dijeron que no secundarán a Conte el próximo 9 de diciembre.

Ahora el Gobierno intenta convencerles de que cambien de opinión, sobre todo a 15 senadores, cuyas papeletas son esenciales para que el voto salga adelante.

Di Maio ha recordado a los miembros del M5S que la formación está en el Gobierno y que debe votar unida para evitar una crisis que, en última instancia, podría derivar en unas elecciones generales.

'A mí tampoco me gusta la reforma y de hecho creo que no es necesario utilizar ni el MEDE pre-reforma ni el pos-reforma, ni el sanitario. Estamos haciendo una montaña de la nada, porque nunca ha habido en el Parlamento los números necesarios para pedir esta herramienta', ha destacado, al tiempo que ha insistido en que se está pidiendo el voto solo para reforma europea y no para que Italia obtenga las ayudas.

Ha recordado que Italia está pendiente de recibir 209.000 millones del Fondo de Recuperación europeo para estados afectados por la pandemia -que debe ser aprobado- y también que es uno de los países más beneficiados por el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Banco Central Europeo (BCE).

'Con estos recursos y las nuevas políticas del BCE, no entiendo de qué nos iba a servir el MEDE', ha opinado.

Preguntado sobre si el M5S expulsará a los miembros que voten en contra, el ministro de Exteriores se ha limitado a decir que eso lo decidirá el jefe político temporal del M5S, Vito Crimi, quien en los últimos días ha llamado a 'no obstaculizar la reforma del MEDE', a pesar de que lo ha descrito como un 'instrumento obsoleto y potencialmente dañino'.

De hecho, Crimi ha trazado un paralelismo con los países que están bloqueando el Fondo de Recuperación y ha dicho que Italia critica a Polonia y a Hungría por congelar una 'herramienta fundamental' para el país transalpino, pero Roma quiere hacer lo mismo con el MEDE. EFE