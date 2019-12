Conte reta al que pudo ser su equipo

Andrea Montolivo

Roma, 5 dic (EFE).- Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, se enfrentará este viernes al Roma en la Serie A italiana, en un partido que le opondrá al equipo del que pudo ser entrenador el pasado mayo, de no rechazar una propuesta que le formuló su amigo Francesco Totti.

Conte y Totti están unidos por una amistad que les vincula desde la Eurocopa de 2000, cuando ambos integraron la plantilla de la subcampeona Italia, y conversaron telefónicamente el pasado mayo para un posible cargo de entrenador del Roma, según confirmó el actual técnico interista en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de San Siro.

'Totti me llamó y hablamos de la posibilidad de ir a entrenar al Roma. Me explicó la situación del club. Luego yo de manera muy tranquila reflexioné y sentí que todavía no era el momento correcto', afirmó Conte en el centro deportivo del Inter en Appiano Gentile.

'En ese momento todavía no me había llegado la propuesta del Inter. Rechacé al Roma por una sensación mía, me lo planteé y finalmente decidí rechazar la propuesta, pese a que se trate de un gran club y a que un día me podría gustar entrenar allí', prosiguió, subrayando la cordialidad y el respeto que le une a Totti.

Siete meses después de esa conversación, Conte lidera la clasificación de la Serie A al frente de un Inter que le eligió para sustituir a Luciano Spalletti e intentar acabar con el dominio del Juventus Turín en la Serie A.

Su carácter competitivo y su capacidad de sacar el máximo de todos sus futbolistas permitieron al Inter sumar resultados sobresalientes en este primer tramo de temporada, en el que los milaneses ganaron 12 de 14 partidos ligueros, con un empate y una derrota.

Los únicos tropiezos llegaron en San Siro, con una derrota 1-2 en el choque directo con el Juventus y con un empate 2-2 contra el Parma.

Un camino que roza la perfección y que lanzó al Inter al mando de la clasificación, con un punto de ventaja sobre el Juventus, el equipo que precisamente Conte había guiado hacia la conquista de tres títulos consecutivos.

El preparador italiano se prepara ahora para un reto de alta exigencia contra el Roma, que tras recibir el 'no' de Conte apostó por el portugués Paulo Fonseca, exentrenador del Shakhtar Donetsk ucraniano.

Será un partido complicado para el Inter, que se verá las caras con un Roma en forma, capaz de ganar cinco de los últimos seis partidos de la Serie A.

'Es un partido de alto nivel de dificultad. El Roma vive un momento óptimo y Fonseca está demostrando que es un buenísimo entrenador. Ha sido bueno en llevar su idea a Roma y en adaptarla al fútbol italiano', dijo Conte al analizar a su rival.

'Y hay que felicitar a quién armó la plantilla. Es larga, competitiva y con un gran futuro. No creo que sea una sorpresa su rendimiento', agregó.

Un rival que Conte respeta y que buscará doblegar encomendándose a una delantera explosiva, formada por dos jugadores que resumen perfectamente el carácter de su entrenador: el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku.

Juntos marcaron 18 de los 31 goles del Inter en esta Serie A. Lukaku firmó 10 mientras que Lautaro contribuyó con ocho tantos, siendo decisivo con dos dobletes en los últimos duelos, contra el Torino y el Spal de Ferrara.

Conte elogió a sus dos delanteros, pero destacó que la fuerza del Inter es 'todo el equipo' y que solo con la unidad del vestuario podrá triunfar contra el Roma, en un partido que desde este año tiene un significado aún más particular para él. EFE