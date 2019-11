Contra se despide: 'Ha sido un honor ser seleccionador'

Madrid, 18 nov (EFE).- Cosmin Contra, seleccionador rumano, se despidió de su cargo, dejando un mensaje contra sus jugadores y pidiendo disculpas a la afición de su país, por no cumplir el objetivo de clasificarles para la Eurocopa 2020.

'Pido disculpas a la afición rumana porque no he podido hacer más. Quiero agradecer a la Federación por la oportunidad que me ha dado, ha sido un honor ser seleccionador de este equipo. Espero que en marzo la persona que me reemplace tenga más éxito. Los jugadores van a tener que cambiar para que las cosas mejoren', manifestó en rueda de prensa.

Contra apuntó a la dura derrota ante Suecia que enterró sus opciones de clasificación directa a la Eurocopa 2020, como el factor clave para la imagen ofrecida ante una selección española que les endosó cinco tantos en el Wanda Metropolitano.

'Después del partido con Suecia no hemos podido clasificarnos y los jugadores están desmoralizados. Hemos venido muy decepcionados y no hemos conseguido motivarles para jugar mejor. Hemos empezado bastante mal, recibimos un gol pronto y si Puskas hubiese marcado la que tuvo igual hubiésemos podido remontar. No hemos sido capaces de hacerlo y hemos perdido por una diferencia que me deja triste', dijo.

Preguntado por Robert Moreno, que decidió no comparecer ante los medios, Contra no vio nada raro en el hasta ahora seleccionador español. 'Después del partido le he felicitado por el partido y la clasificación y nada más'.

'En el fútbol algunos pagan por lo que ocurre en el campo y por los resultados, los jugadores siguen independientemente de la actitud que tienen', añadió atacando a los internacionales rumanos.

Contra se enfrentó a un periodista de su país que le preguntó si tenía dignidad. 'Soy el responsable de lo que ha pasado con la selección pero los periodistas de mi país son los que no tienen dignidad'.

'No es un drama perder así con una selección como España. He insistido mucho en la actitud de mis jugadores y parece que mi mensaje no ha llegado. La única explicación es que después de lo vivido ante Suecia el equipo no ha podido remontar'. EFE