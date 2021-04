Conxita Casanovas: 'Hay muchas ganas de cine y lo veremos estos días'

Barcelona (España), 15 abr (EFE).- La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, mostró hoy jueves su satisfacción por cómo están respondiendo los aficionados a la programación de la quinta edición del evento español, que arranca esta tarde presencialmente, y constató que 'hay muchas ganas de cine, como veremos estos días'.

En una entrevista con Efe, Casanovasdefendió que los festivales de cine se celebren 'en su espacio natural, que es la sala, donde hay que ofrecer las películas' y confía en que, a pesar de que a diferencia del año pasado no hay pases nocturnos, se podrá igualar el número de entradas vendidas entonces, unas 8.000.

El BCN Film Fest, con epicentro en los Cines Verdi, proyectará este año 60 títulos procedentes de 24 países y contará con un buen número de invitados que acudirán presencialmente a la cita, entre los que destacan los actores Johnny Deep e Isabelle Huppert, así como los españoles Fernando Trueba, Javier Cámara, Clara Lago, Fernando Colomo y Karra Elejalde, entre otros.

Habrá cuatro estrenos mundiales, uno internacional, tres europeos y 24 españoles.

La película inaugural será 'Promising Young Woman', la ópera prima de Emerald Fennell, que cuenta con cinco nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, protagonizada por Carey Mulligan.

Casanovas destacó que se seguirán, hasta el próximo día 23, todas las medidas sanitarias obligadas por la pandemia de coronavirus, con aforos reducidos a la mitad, lo que obliga a que algunas películas, como la que interpreta Johnny Depp, 'Minamata', se ofrezca en dos salas diferentes, ante la demanda que ha habido.

'Tenemos unas cuantas sesiones con las entradas agotadas, porque quiero pensar que hemos preparado una programación que invita a ir al cine, acompañada con la presencia de actores y directores, que como Isabelle Huppert y Johnny Deep, nos han ayudado muchísimo', apuntó.

A su juicio, en el caso de estas dos estrellas internacionales, aunque haya restricciones para viajar, 'son como todos nosotros, que tenemos ganas de salir después de este año tan complicado y queremos compartir, recuperar estrenos, notar el calor de la gente'.

De forma telemática participarán los directores Kiyoshi Kurosawa ('Spy no tsuma'), Massoud Bakhshi ('Yalda, la nuit du pardon') y Philippe Falardeau ('My Salinger Year '), así como el director Nicolas Winding Refn ('Too Old to Die Young', 'Drive').

La programación incluye una retrospectiva sobre Charles Chaplin al entender que 'los clásicos nunca sobran en un buen festival' y en este caso ofrecerán 'las obras de un clásico que nunca pasa de moda, con películas centenarias que seguimos viendo como si fueran de hoy'.

Habrá un coloquio con especialistas, con la participación de la nieta del actor, Carmen Chaplin, que está acabando un documental sobre su abuelo, en el que indaga sobre sus orígenes gitanos, titulado 'Chaplin, a man in the world'. EFE