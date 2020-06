Copresidente Eurolat: América Latina 'no será la misma' tras el coronavirus

Bruselas, 22 jun (EFE).- El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat), Jorge Pizarro, reconoció este lunes ante la delegación europea de este organismo que América Latina 'no será la misma' después de la pandemia de coronavirus, que ha dejado al continente en una 'delicada' situación.

El senador chileno intervino por videoconferencia en la reunión de la delegación de Eurolat del Parlamento Europeo, donde se abordó el impacto de la pandemia en las relaciones con Latinoamérica, y aseguró que la emergencia sanitaria está teniendo 'efectos devastadores' en la sociedad latinoamericana.

'La pandemia significará sin duda un cambio político, social y cultural. Creo que, estructuralmente, nuestra América Latina no será la misma una vez salgamos de esta emergencia sanitaria', dijo Pizarro ante los diputados.

El político chileno reconoció que en la mayor parte del continente 'están colapsando' los sistemas e infraestructuras sanitarias y lamentó que las campañas preventivas no hayan dado resultado en países como Brasil, México o Chile.

Pizarro advirtió igualmente de que a nivel de los parlamentos la preocupación debe dirigirse a 'lo que va a suceder después' de la crisis sanitaria, ya que ésta 'va de la mano' con la crisis social y económica.

'La mayoría de países están teniendo graves problemas de producción, distribución y de sustentar una cadena mínima en materia de alimentos y materia sanitaria, (...) todo lo que implica tener servicios básicos asegurados', apuntó el senador.

Pizarro predijo un aumento en los niveles de pobreza extrema y de desigualdad estructural en Latinoamérica y un 'retroceso' en la lucha contra el hambre, y alertó de que el reto de la reconstrucción será 'gigantesco' para los gobiernos.

'Va a ser más necesario que nunca un trabajo de fortalecimiento del multilateralismo', incidió Pizarro, quien avisó del riesgo de que resurjan 'nacionalismos y voces que busquen cerrar los países en vez de unirlos'.

'No vemos otra manera de enfrentarlo con otra cosa que no sea con unidad desde Latinoamérica, pero también con Europa y las grandes potencias. Ningún país solo sale si no es con la colaboración del resto', añadió el copresidente de Eurolat.

También la jefa de la División Regional para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Claudia Gintersdorfer, alertó de que la pandemia de coronavirus 'subraya vulnerabilidades que ya existían' en el continente y puso el foco sobre el problema 'en aumento' de las campañas de desinformación, que la UE está monitorizando.

En cuanto a la situación del Estado de derecho en los países latinos, Gintersdorfer incidió en que muchos gobiernos han tenido que 'improvisar medidas extraordinarias' y que en algunos países 'las fuerzas armadas han asumido un papel prominente', lo que podría plantear cuestiones sobre la 'rendición de cuentas e impunidad'.

En el debate posterior a las intervenciones de Pizarro y Gintersdorfer, varios eurodiputados les plantearon cuestiones sobre el impacto del control del virus en los derechos humanos y de las mujeres o como catalizador de nuevos movimientos y protestas sociales. EFE

