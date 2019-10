Corbyn aplaude prorrogar el 'brexit' porque permite 'escudriñar' el acuerdo

Londres, 21 oct (EFE).- El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, remarcó este lunes en el Parlamento que la solicitud de una prórroga del 'brexit' no solo es 'necesaria legalmente' sino que permite además a los diputados 'escudriñar' el acuerdo de salida del primer ministro, Boris Johnson.

Durante su intervención en los Comunes, Corbyn aludió a la misiva enviada a Bruselas el pasado día 19 por el primer ministro británico, Boris Johnson, a fin de solicitar, como le exige la legislación, una prórroga del 'brexit', previsto en principio para el día 31.

Corbyn se refirió en modo irónico a una frase repetida por Johnson de que preferiría 'estar muerto en una zanja' a tener que solicitar a los 27 una prórroga del 'brexit', algo que finalmente ha tenido que hacer, forzado por la legislación.

'El primer ministro no nos ha deleitado hoy con su presencia pero me tranquiliza que pese a su promesa, no le vamos a encontrar en ninguna zanja', bromeó el líder laborista.

Acusó además al dirigente tory de 'intentar distraer' la atención con el envío de su misiva a los 27 para solicitar ese retraso, sin firmarlo.

La extensión de la fecha límite del 'brexit', en su opinión, 'no es solo legalmente necesaria' sino que 'permite a esta Cámara escudriñar el acuerdo del 'brexit' del primer ministro'.

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, había vetado previamente que el Parlamento se pronunciara hoy sobre el acuerdo del 'brexit' al considerar que el texto ya fue debatido el pasado sábado.

El Gobierno ha anunciado que comenzará a tramitar la legislación necesaria para que el tratado sobre los términos de salida del bloque entre en vigor, un proceso en el que los diputados deberán someter el pacto a votación.

Johnson pidió el respaldo de los diputados a su acuerdo el pasado sábado, pero suspendió la votación en el Parlamento en el último momento, al aprobarse una enmienda que le ha obligado a pedir un aplazamiento del plazo de salida de la UE. EFE