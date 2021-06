Coria: 'No me saquen todavía del top100, pelearé en Bratislava'

París, 3 jun (EFE).- El argentino Federico Coria dijo este jueves tras ser eliminado de Roland Garros que todavía no le 'saquen' del top100 del ránking, porque la semana que viene jugará el Abierto de Bratislava y una buena actuación allí podría ayudarle a mantener su posición actual (94 del mundo).

'Y si al final salgo de esas posiciones tampoco pasa nada, mi objetivo es entrar directo al Abierto de Estados Unidos en septiembre (para el que hace falta estar entre los 104 primeros del ránking)', matizó Coria, hermano del también tenista Guillermo.

Respecto a la derrota ante el italiano Matteo Berrettini por tres sets (6-3, 6-3 y 6-2) que le echó del torneo, el de Rosario la atribuyó al talento de su rival: 'los top10 son jugadores muy completos, Matteo saca como un animal'.

Coria hizo balance también de su paso por la gira de tierra batida y aunque se alegró por ser la primera vez que podía hacerla 'entera' a nivel de torneos ATP, reconoció que no ha obtenido un gran resultado: en Madrid y en Montecarlo cayó en la fase clasificatoria.

El número 94 del mundo elogió la organización del torneo parisino y su adaptación a la situación sanitaria: 'en líneas generales lo vi todo muy bien, me gustó que se buscara una hora libre cada día para los jugadores. Además el calor es lindo, la gente es muy fanática y le da muchísimo color: estuvo buenísimo'.

Preguntado por el abandono de Naomi Osaka a causa de la presión psicológica, Coria se solidarizó con la japonesa considerando 'buena' su decisión al tiempo que reconoció recibir también acoso: 'En Instagram ya no veo las solicitudes de mensajes porque casi siempre son insultos'.

El argentino habló también de la importancia que da a la amistad con el resto de jugadores argentinos y suramericanos del circuito: 'Ayer cenamos todos, Pablo Cuevas, Diego Schwartzman, Facu Bagnis, los colombianos... me da muy buena onda. Yo quiero que les vaya bien a todos porque así el que gana es el tenis'.

'Ahora toca irse de este gran torneo. Me duele irme de acá porqué uno lo espera todo el año, pero me llevo la alegría de haber ganado un partido y de haber estado aquí por segunda vez', concluyó el argentino, que no ha logrado superar su marca del año pasado, cuando llegó a tercera ronda. EFE