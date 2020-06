Coric y dos técnicos se suman a contagios y Djokovic no quiere hacerse test

Zagreb, 22 jun (EFE).- El tenista croata Borna Coric, y otros dos entrenadores, de los que todavía se desconocen los nombres, se han sumado a la lista iniciada por el búlgaro Grigor Dimitrov de los participantes en el torneo Adria Tour en Zadar que han dado positivo de la COVID-19, un evento organizado por el serbio Novak Dkojovic, que según la prensa de su país habría rechazado someterse al test .

'Quiero informar a todos que he dado positivo de la COVID-19. Llamo a todos que en los últimos días estuvisteis en contacto conmigo a que hagáis las pruebas...Me siento bien y no tengo síntomas', confirmó por Instagram Coric, actualmente el 33 del mundo, que también fue uno de los participantes en la segunda etapa del torneo, cancelado este domingo al conocerse que Dimitrov había dado positivo en un control en Mónaco.

Además de Dimirtov y Coric, por ahora se sabe que han dado positivos también otros dos integrantes del torneo, confirmó este lunes a la agencia de noticias croata 'Hina' el jefe de un servicio médico de Zadar .

Según la televisión regional N1 se trata de dos entrenadores, uno de ellos, el técnico del búlgaro Dimitrov.

El torneo Adria Tour es un torneo benéfico organizado por el número uno de mundo Djokovic, que según la prensa serbia ha rechazado someterse a la prueba en Zadar.

Su equipo comunicó que Djokovic no quiso hacer el test en Zadar ya que ni él ni nadie de su entorno sentían síntomas y que regresó a Belgrado, donde seguiría las instrucciones de los epidemiólogos.

Djokovic debía jugar en la final de la etapa de Zadar contra el ruso Andej Rublev.

La primera etapa, que tuvo lugar en Belgrado, fue muy criticada porque los participantes no se atuvieron a las medidas de precaución contra el coronavirus, y el final de la segunda, que se celebraba en la ciudad marítima croata de Zadar acabó con la cancelación del último partido, anunciada en pista por el técnico de Djokovic, el croata Goran Ivanisevic.

Estaba previsto que el torneo continuara en julio en las ciudades bosnias en Banja Luka y Sarajevo.

El tenista búlgaro estuvo en Zadar durante varios días y participó junto con Djokovic en una fiesta en la que no faltaron abrazos y muestras de efusión. El propio 'Nole' recibió en el aeropuerto, a pie de avión, a varios de los participantes, como el alemán Alexander Zverev y al mismo Dimitrov, con similares signos de afecto, y Dkojovic y varios tenistas hicieron incluso demostración de sus habilidades jugando un partidillo de baloncesto.

La prensa croata informa, que además los jugadores participaron multitudinarios acontecimientos deportivos con ciudadanos locales, incluso con muchos niños en el 'Kids Day'.

El ministro del Interior croata, Davor Bozinovic, que funciona también como el jefe de una comisión nacional croata para la lucha contra la COVID-19, anunció que un equipo de diez expertos tratará de identificar a todos los que estuvieron en contacto con el tenista búlgaro contagiado.

A todo, el austríaco Dominic Thiem, que participó y ganó en la primera etapa del evento en Belgrado, cambió este fin de semana el Adria Tour por otro torneo en el que se encuentra compitiendo antes del regreso oficial del circuito, el Ultimate Tennis Showdown organizado por Patrick Mouratoglou, técnico de Serena Williams, en su academia de Niza.

Poco después de llegar a la Academia de Mouratoglou el pasado viernes, Thiem se sometió a los test para confirmar si podría jugar o no durante el torneo, y dio negativo y así pudo jugar sus primeros partidos en el torneo este fin de semana, cayendo por 3-1 ante Richard Gasquet el sábado y superando a Stefanos Tsitsipas por 3-1 en el último partido de la jornada del domingo.

El propio Mouratoglou confirmó en sus redes sociales, que todos los jugadores que participaban en su circuito habían sido testados antes de participar

'Todos los jugadores se han hecho el test del coronavirus a su llegada a la Academia Mouratoglou antes de participar en el Ultimate Tennis Showdown', escribió el técnico poco después de que se conociese el positivo de Dimitrov.

Las reacciones del circuito han comenzado rápidamente, sobre todo porque el propio Djokovic, aseguró que no se había 'traspasado la línea' de seguridad, dado que en estos lugares las medidas y restricciones contra el coronavirus permitían el acceso del público e incluso que no hacia falta la mascarilla. Días antes, Novak se atrevió a criticar de demasiado estrictas las normas que tenía previsto poner en práctica el US Open.

'Dimitrov tiene la COVID 19, Novak, Thiem y Zverev, ¿han sido testados? se preguntó inmediatamente el australiano Nick Kyrgios, para añadir en mayúsculas: 'ESTO NO ES UNA BROMA' y precisar 'fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición. Les deseo una rápida recuperación a los chicos, pero esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos', escribia el 'aussie' refiriéndose a Marin Cilic, Borna Coric, Alexander Zverev, Damir Dzmhur, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic y Viktor Troicki, entre otros, que también han participado en esa gira en los Balcanes.

El estadounidense Brad Gilbert apostilló: 'Todos tienen que se testados lo más rápidamente posible'. Su compatriota, también retirado, Andy Roddick, fue más irónico:'Evidentemente hay una pandemia...', dijo

El tenis masculino tiene previsto regresar en el torneo de Washington, el 14 de agosto, pero lo ocurrido en el Adria Tour ha desatado la incertidumbre y ha puesto a este deporte en el disparadero creando una alarma social que puede afectar incluso al US Open. EFE.

