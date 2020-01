Corrales: 'Nuestro nivel de juego está siendo fantástico'

Trondheim (Noruega), 13 ene (EFE).- El portero de la selección española de balonmano Rodrigo Corrales no dudó en calificar de 'fantástico' el nivel de juego mostrado por el conjunto español en la primera fase del Europeo, que los 'Hispanos' cerraron con pleno de victorias, tras imponerse este lunes por 25-36 a los Países Bajos.

'La verdad es que es para estar satisfechos por como hemos empezado la competición, porque a nivel de juego ha sido fantástico tanto e ataque como en defensa', señaló Corrales.

Una línea de juego que no se vio mermada ante los Países Bajos, pese a que el conjunto español afrontaba el duelo con la clasificación para la segunda fase virtualmente en el bolsillo.

'Al final era un partido en el que nos jugábamos estar en la segunda fase, con lo cual si hacemos un partido como el que hicimos ante Alemania y hoy no empezamos a tope, no tiene sentido. Jugamos siempre para ganar y no sólo para ganar, sino para estar al máximo', afirmó el portero español.

Un Rodrigo Corrales que se mostró convencido que el equipo español puede lograr grandes cosas en este Europeo si mantiene la misma intensidad y concentración en la segunda fase que arrancará el jueves en Viena.

'Hoy hemos vuelto a demostrar que queremos hacer cosas en este Europeo. Sabemos que aún queda mucho, pero con partidos de hoy el equipo demuestra que está muy metido, con confianza y serio para conseguir cosas mayores', concluyó Corrales.EFE