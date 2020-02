Correa asegura que los Astros ganaron la Serie Mundial de manera limpia

Houston (EE.UU.), 16 feb (EFE).- El torpedero puertorriqueño de los Astros de Houston, Carlos Correa, descalificó las opiniones del resto de jugadores de las Granges Ligas que han criticado al equipo sobre el robo de señales que hicieron la temporada del 2017 cuando ganaron su primera Serie Mundial.

Correa habló con 'The Athletic' y denunció que los jugadores de otros equipos, particularmente Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Ángeles, no están informados cuando expresan sus opiniones sobre el escándalo de robo de señales o del Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana 2017, su compañero, el segunda base venezolano José Altuve.

'El problema que tengo es cuando los jugadores salen y no conocen los hechos, no están informados sobre la situación, y simplemente van a la cámara y hablan', expresó Correa en una entrevista que transmitieron también las Grandes Ligas a través de su canal de televisión.

El pelotero boricua de 25 años reconoció que el robo de señales a los receptores rivales, mediante un sistema de grabación de vídeo y luego descifrarlas de manera ilegal, fue 'incorrecto', pero agregó que los comentarios sobre que Houston continúe haciendo trampa están fuera de lugar.

'Cuando (Bellinger) dice que hicimos trampa durante tres años, o no sabe leer, es realmente malo para la comprensión de la lectura o simplemente no está informado', cuestionó Correa sobre el comportamiento dialéctico del pelotero de los Dodgers.

Agregó que 'el informe del comisionado de las Mayores dice claramente que todas esas actividades se llevaron a cabo en 2017, que en 2018 no sucedió nada, que 2019 no sucedió nada. Se trato de peloteros talentosos que jugaron béisbol con pasión y ganaron partidos de pelota'.

Según la investigación del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, sobre los Astros, el equipo usó dos métodos tecnológicos ilegales para robar señales durante la temporada 2017 y durante parte de la temporada 2018, aunque el resumen señaló que no había evidencia de que el equipo usara un cubo de basura para dar pistas a los jugadores en lanzamientos en el 2018.

De acuerdo a Correa, los Astros ganaron y merecieron su título de 2017 y dijo que el séptimo juego, cuando los Astros ganaron e título de campeones al derrotar a los Dodgers, lo hicieron 'sin trampas'.

'Si se analizan los partidos, podemos ver que ganamos de manera justa', defendió Correa, quien agregó que 'ganamos ese campeonato'.

Además subrayó que Altuve, junto con los jardineros Josh Reddick y Tony Kemp, fueron de los jugadores que no participaron en el esquema del robo de señales.

Altuve, según Correa, enfrentaba al equipo si escuchaba un golpe de bote de basura durante sus turnos al bate.

'Él decía: 'No quiero esto. No puedo batear así. No me hagan eso'', explicó Correa.

Correa también dijo a los periodistas que el lanzador Mike Fiers, quien inicialmente el año pasado reveló el esquema ilegal de grabación de las señales de los Astros, debería hablar para confirmar que Altuve no participó y que el lanzador debe una disculpa por no intentar detener el robo de señales sin tanto le 'preocupaba'.

Con respecto a los informes de que Altuve pudo haber tenido un sistema de dispositivo electrónico dentro de su camiseta, Correa señaló un incidente anterior en el que arrancó la camiseta de su compañero de equipo y dijo que el segunda base estaba tratando de ocultar un tatuaje inacabado.

'Altuve ha jugado limpio. Siempre. Siempre', subrayó Correa al 'Athletic'. 'Se ganó ese MVP. Golpeó con clase y poder ese cuadrangular de oro ante (Aroldis) Chapman'.EFE