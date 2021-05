Correa, Carrasco y el esprint del campeón

Iñaki Dufour

Madrid, 25 may (EFE).- Luis Suárez marcó el gol definitivo de las victorias contra el Osasuna y el Valladolid en los dos últimos pasos del Atlético de Madrid hacia el título, pero tal triunfo no habría sido posible sin Ángel Correa ni Yannick Carrasco, discutidos en el pasado, indiscutibles en el presente e indispensables en el esprint del campeón, en las últimas siete jornadas que lo culminaron todo.

Diego Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, tiene claro cuál fue el momento más completo de la temporada: a falta de nueve jornadas, el duelo contra el Betis en el estadio Benito Villamarín, con el Atlético al filo de la caída de un liderato que había dominado desde diciembre, pero ya dentro de una duda permanente.

En las diez jornadas previas a ese choque, el equipo había sumado sólo 16 de los 30 puntos en juego. Además, acudía a ese terreno sin Marcos Llorente ni Luis Suárez, sancionados por cinco amarillas, en el caso del atacante uruguayo además con una lesión muscular. Tampoco estaban disponibles ni Geoffrey Kondogbia ni Moussa Dembélé. Y a última hora se cayó Thomas Lemar a causa de una tendinitis.

'Para mí, en ese partido con el Betis hubo un clic, porque veníamos con coronavirus, con lesiones, con todos los problemas que han tenido todos los equipos... Y después del Betis intuí que estábamos cerca', explicó Simeone de aquel duelo, con la mínima renta que sostenía en el liderato.

Porque también aumentó la presión. La victoria un día antes del Real Madrid en el 'clásico' ponía al líder contra las cuerdas. O ganaba o empataba... O caía de la cima. Fue entonces cuando Simeone habló de resistencia, tras el 1-1 que marcó Yannick Carrasco y que promovió Ángel Correa en la pugna por el balón para que el extremo belga enfilara el camino del 0-1 en el minuto 5. En los instantes finales, el argentino falló un gol claro. Sufrió por tal error.

CORREA, CARRASCO O LOS DOS: 14 DE LOS ÚLTIMOS 16 GOLES DEL LÍDER

Pero desde entonces, sin incluir ese duelo, el Atlético resurgió en las últimas ocho citas. Sólo cedió cinco de los 24 puntos, porque perdió 2-1 contra el Athletic Club, porque empató 0-0 contra el Barcelona en el Camp Nou y porque ganó los otros seis choques: 5-0 al Eibar, 2-0 al Huesca, 0-1 al Elche, 2-1 a la Real Sociedad, 2-1 al Osasuna y 1-2 al Valladolid con un protagonismo principal de Correa y Carrasco, dos futbolistas revalorizados esta temporada.

'Un jugador solo no puede hacer nada, necesita de su plantilla y sin ellos no puede hacer nada. El trabajo es lo más importante. Uno cuando es más joven no se da cuenta y mi etapa en China me hizo madurar un poco y valorar las cosas que tenemos', expresó Carrasco el pasado domingo a 'Movistar' cuando recibió la copa de la Liga.

'La verdad es que llevo muchísimos años acá y esta es la temporada que mejor se me ha dado y he jugado más de titular. Eso es gracias al trabajo que llevaba haciendo los años anteriores con la ayuda de compañeros que son los mejores y del cuerpo técnico, que siempre confiaron en mí. Y ahí queda demostrado', valoró Correa.

Entre uno u otro han participado en 14 de los últimos 16 goles del Atlético en esta Liga, desde el 1-1 frente al Betis, anotado por el extremo belga. Sólo hay dos excepciones: el 1-1 ante Osasuna, obra de Renan Lodi a pase de Joao Félix, y el 1-2 de Luis Suárez al Valladolid, cuando recogió un mal pase de Sergi Guardiola.

EL 5-0 AL EIBAR, EL 2-0 AL HUESCA, EL 2-1 A LA REAL SOCIEDAD...

Nada más. En todos los demás aparecieron decisivos uno, otro o los dos. Por orden, aparte del gol que fabricaron entre los dos ante el Betis, el 5-0 al Eibar lo desató Correa, con los dos primeros goles en un minuto, más allá del 40, después de un primer tiempo deprimente de su equipo. En los otros tres tantos, él fue asistente en uno y en otro Carrasco, que además anotó otro de los goles.

Lo mismo contra el Huesca (2-0): Correa abrió la cuenta y Carrasco la cerró. Fue la revitalización entonces de un grupo que tenía por delante seis jornadas más, tres consecutivas fuera; contra el Athletic Club, cuando perdió 2-1 -la asistencia fue de Carrasco-, frente al Elche, cuando venció 0-1 por medio de Marcos Llorente, con el pase de gol de Carrasco, y el Barcelona, con 0-0 en el Camp Nou.

El Atlético ganó a la Real Sociedad con un gol de cada uno (2-1), el primero de Carrasco y el segundo de Correa; venció al Osasuna, por 2-1, con el tanto definitivo de Luis Suárez, a pase del extremo belga y en un encuentro de alto nivel de Correa; y conquistó la Liga en Valladolid, pese al fallo de Carrasco en el contragolpe del 1-0, porque el argentino surgió al rescate, como tantas veces este curso.

Su doble regate, en menos de un metro, con dos rivales fuera de acción, y su 'punterazo' final, junto al poste, sorprendente y certero, inició la remontada que luego completó Luis Suárez para culminar una Liga ininteligible sin los dos.

No habría sido campeón sin Correa. 'Terminó haciendo una temporada extraordinaria. Su llegada a la selección me pone muy contento porque se lo merece, porque trabajó, supo sufrir y crecer día a día desde la humildad. Y a esa gente hay que cuidarla porque no hay mucha en el mundo', según destacó su entrenador.

Ni sin Carrasco. 'Está en un año fantástico. Es un futbolista con un 'dribling' increíble, con una velocidad muy fuerte, con una potencia y mejorando año tras año enormemente. Con contundencia alzará un poco más el año enorme que está haciendo', dice Simeone.

EFE