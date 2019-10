Correa llega confiado al Yankee Stadium tras la gran noche del segundo juego

Nueva York, 14 oct (EFE).- El campocorto puertorriqueño Carlos Correa, de los Astros de Houston, está lleno de confianza para el resto de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Yanquis de Nueva York tras convertirse en el héroe de su equipo en el segundo juego.

Correa pegó un cuadrangular decisivo en el undécimo episodio, que rompió el empate a 2-2 en la pizarra y dio el triunfo a la novena tejana para igualar la serie a un triunfo por bando.

Este martes, Correa disputará con los Astros el tercer partido de la serie que juegan al mejor de siete.

'Siempre es interesante llegar a Nueva York y nada menos que al Yankee Stadium, pero si además lo haces con la confianza en que has encontrado tu mejor nivel de juego, entonces todo es mucho más interesante', declaró Correa, quien reiteró que había recuperado todas las buenas sensaciones que debe tener un bateador.

Correa para nada quiso hablar del promedio de .136 (22-3) con el que llegó al segundo partido de la serie frente a los Yanquis en lo que iba de playoffs, y ahora dijo que la confianza había vuelto en todas las facetas de su juego.

'Lo de la otra noche fue algo que nos ayudó a todos de cara a lo que resta de la serie, que será muy complicada, porque nos enfrentamos a un gran rival, que como demostró en Houston puede ganar en cualquier momento', valoró.

También se nota positivo el piloto de los Astros, AJ Hinch, ya que en su quinta temporada con los Astros es la tercera vez consecutiva que los lleva a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

'Siempre tenemos la confianza en la gran aportación que hace Correa cuando está en plenitud de forma física', destacó Hinch. 'Tuvo una temporada regular complicada por las lesiones, pero ahora se ha recuperado en todas las facetas del juego y la mejor demostración la dio en el segundo partido, cuando el equipo más lo necesitó'.

No en balde, Correa, de 25 años, que acabó el partido con 2 imparables en 5 turnos al bate, 2 carreras impulsadas y 1 anotación, ya tiene en su haber 27 anotaciones producidas durante la competición de postemporada, nueva marca en la historia de los Astros.

'He tenido buenos imparables, como el de la Serie Mundial, pero el que pegué la pasada noche está, sin discusión, entre los mejores, porque para nosotros era muy importante y necesario conseguir la victoria', comentó Correa.

Además de la gran aportación en el juego ofensivo, Correa también protagonizó la mejor jugada defensiva en el sexto episodio cuando evitó que los Yanquis anotasen la tercera carrera en el plato.

Con corredores en primera y segunda y dos outs, el oriundo de Ponce atrapó un batazo dentro del cuadro de Brett Gardner que el segunda base venezolano José Altuve no pudo manejar y tiró al plato para atrapar al intermedista D.J. LeMahieu y mantener la pizarra empatada 2-2.

'Altuve sabe que siempre estaré ahí para no dejarle caer, ambos somos como hermanos, y de la misma manera él me apoya, por lo tanto lo que hicimos en el campo es lo normal', destacó Correa, que también hizo posible que el abridor estelar Justin Verlander no se metiese en más problemas desde el montículo. EFE