Correa regresa tras más de 20 operaciones y meses de rehabilitación

Madrid, 1 feb (EFE).- El piloto estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa regresa esta temporada a competición, en el campeonato de Fórmula 3 con el equipo ART Grand Prix, dieciséis meses después de un grave accidente que le hizo pasar más de veinte veces por el quirófano y superar una intensa rehabilitación, informa la web del Mundial de F1.

La última vez que Correa estuvo al volante en una pista de carreras fue el 31 de agosto de 2019, cuando se alineó en la parrilla con el equipo Charouz en Spa-Francorchamps para la carrera principal del Campeonato de Fórmula 2.

Fue en la segunda vuelta cuando se vio envuelto en un violento accidente que se cobró la vida del francés Anthoine Hubert. Correa también resultó gravemente herido. Pasó dos semanas en coma y sufrió graves lesiones en los pulmones, la columna vertebral y las piernas.

Una vez estuvo fuera de peligro se sometió a una serie de operaciones y luego comenzó un intenso programa de rehabilitación en Estados Unidos, mientras se centraba en volver a competir algún día.

Correa se ha instalado en Barcelona, está intensificando su rehabilitación y comenzando su programa de entrenamiento para la campaña de 2021.

'Todo ha ido encaminado a intentar volver a subirme a un coche de carreras. Todo es una aventura, pero me siento bastante bien. Me pasé 14 meses viviendo con un armazón metálico en la pierna derecha, pero ya me lo han quitado, lo que ha sido un paso enorme, enorme', afirma Correa.

'Luego me insertaron una varilla metálica dentro del hueso, que era realmente la única manera de estar listo tan pronto', explica Correa.

El Campeonato de F3 comienza los días 8 y 9 de mayo con dos carreras en el Circuito de Barcelona-Cataluña, escenario de la primera de las siete citas del certamen. EFE