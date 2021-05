Correa suma su primer punto de la temporada en su regreso

Redacción Deportes, 8 may (EFE).- El estadounidense de origen ecuatoriano Juan Manuel Correa regresó este sábado a la competición, algo que no hacía desde el 31 de agosto de 2019, y lo hizo sumando en el circuito de Barcelona-Cataluña su primer puntos de la temporada del Campeonato FIA de Fórmula 3.

Correa empezó con una decimoquinta plaza y siguió con una décima (un punto) en la segunda de las tres previstas para el fin de semana en Barcelona.

El fin de semana comenzó con una sesión de clasificación el viernes en la que Correa logró la decimotercera posición, a 89 milésimas la duodécima que le hubiera supuesto la “pole” para la primera carrera de este sábado, ya que en la F3 la parrilla de salida de la primera carrera se forma con las doce primeras posiciones de la calificación invertidas.

En la primera carrera Juan Manuel se mantuvo durante la mayor parte de la misma en duodécima posición, lo que le daba la “pole” en la segunda, pero finalmente terminó decimoquinto. Y en la segunda logró su primer punto al acabar décimo.

Los triunfos fueron para el ruso Aleksandr Smolyar y el británico Olli Caldwell.

'No me esperaba esto en la carrera, saliendo desde la decimoquinta posición. Pero intenté evitar problemas. Mi ritmo y la gestión de mis neumáticos la mejoré con respecto a la carrera 1 y también físicamente me encontré mejor hasta llegar al final. Es mi primer punto y estoy muy contento por ello y en el equipo están contentos. Durante el fin de semana he ido progresando de manera positiva. Ahora nos enfrentamos a otra dura carrera este domingo y a seguir aprendiendo”, dijo Correa.

La vida de Correa cambió el 31 de agosto de 2019 durante una carrera de la Fórmula 2 en el circuito belga de Spa-Francorchamps, cuando tuvo un accidente múltiple muy grave en el que salvó milagrosamente la vida. Se vieron implicados varios monoplazas, uno de ellos el del piloto francés Anthoine Hubert, que falleció.

Tras casi más de veinte operaciones y un importante proceso de rehabilitación, sobre todo por las graves heridas sufridas en la pierna derecha, Correa pudo volver a subirse a un monoplaza un año y medio después en la pretemporada de Jerez, cuando aún seguía teniendo serias dificultades para caminar. Este fin de semana vuelve a competir oficialmente tras 615 días de mucho esfuerzo y dedicación para poder retomar su pasión. EFE